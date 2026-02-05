De Premier League Darts 2026 is begonnen, dit jaar met maar liefst twee Nederlanders. En Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben gelijk de eerste finale van het seizoen bereikt.

In de tweede kwartfinale van de speelavond in de Utilita Arena vond een reprise plaats van de finale van het WK darts 2026: Luke Littler tegen Gian van Veen. Begin dit jaar maakte Luke the Nuke korte metten met The Giant.

De jonge Engelsman had zijn WK-vorm niet meegenomen naar de eerste speelavond van de Premier League Darts. Bij een stand van 5-4 in het voordeel van Van Veen, verzuimde Littler om zijn eigen leg in vijf beurten uit te gooien. Da's wel het niveau dat je in de top moet neerzetten. Van Veen rook zijn kans en pakte die: 6-4.

VAN VEEN DEFEATS LITTLER 🔥



What a result for debutant Gian van Veen 🙌



The Dutch number one avenges his World Championship final loss to Luke Littler and defeats the world number one 6-4!



📺 https://t.co/LnNAPX0oQz #PLDarts | QF2 pic.twitter.com/jQAejiJHyK — PDC Darts (@OfficialPDC) February 5, 2026

Michael van Gerwen

Van Gerwen stond in zijn kwartfinale tegen Bunting achter met 2-0 en won toch met 6-2. Daarna moest ook ex-wereldkampioen Luke Humphries eraan geloven (6-2), mede door voortreffelijk finishen van Van Gerwen.

Ahoy

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton. Na bijna vier maanden darten plaatst de top 4 van de ranglijst zich voor de finales in de O2-Arena in Londen op 28 mei.

Premier League Darts, speelronde 1

Kwartfinales



Jonny Clayton 6-2 Josh Rock

Luke Littler v Gian van Veen 4-6

Luke Humphries v Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting v Michael van Gerwen 2-6



Halve finales



Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6.

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.