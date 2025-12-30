Het einde van 2025 nadert en dat betekent dat de climax van het WK darts dichterbij komt. Dinsdag 30 december belooft een mooie dag te worden, met drie Nederlanders in actie. Die spelen pas vanavond, kortom: een Hollandse avond. Maar ook de middagsessie is interessant. Check hieronder het speelschema.

We zijn inmiddels aanbeland in de vierde ronde. Woensdag plaatsten Luke Littler en Ryan Searle zich al voor de kwartfinales. Dat duo zien we terug op donderdag 1 januari. Wie komen daar bij? Met Michael van Gerwen, Gian van Veen en Kevin Doets zijn er nog drie Nederlanders actief op het WK, maar die spelen pas in de avond. Lees hieronder het speelschema voor de middagsessie.

Tussenstand/programma 30 december

Luke Woodhouse - Krzysztof Ratajski 0-0

Jonny Clayton - Andreas Harrysson

Justin Hood - Josh Rock



best of 7 sets

Luke Woodhouse - Krzysztof Ratajski

Dit had de wedstrijd moeten zijn met Wesley Plaisier. De Nederlander kreeg in de derde ronde drie matchdarts tegen Krzysztof Ratajski. De Pool knokte zich terug van een 3-1 achterstand in sets en won met 4-3. Luke Woodhouse kende minder moeite met publiekslieveling Andrew Gilding, die simpelweg niet kwam opdagen: 4-1 in sets. De winnaar van deze partij speelt tegen regerend wereldkampioen Littler.

Jonny Clayton - Andreas Harrysson

Jonny Clayton kan zich met een overwinning virtueel in de Premier League Darts spelen. De Welshman staat momenteel vijfde van de wereld, waar huidig nummer 4 Stephen Bunting al is uitgeschakeld. Voor de stugge Zweed Andreas Harrysson is een zege mogelijk nóg welkomer. Weet Harrysson de kwartfinales te bereiken, verzekert hij zich van een tourkaart. Dan hoeft hij in januari niet naar Q-School. De darter die wint treft in de kwartfinales Searle.

Justin Hood - Josh Rock

Justin Hood gaat stoïcijns verder met imponeren op het WK. Happy Feet won in de tweede ronde in een thriller van Danny Noppert. Een partij later zetten hij Ryan Meikle simpel met 4-1 aan de kant. Voor tegenstander Josh Rock is het een kort nachtje. De Noord-Ier kwam maandagavond nog in actie en won met 4-1 van Callan Rydz. Een van de twee speelt mogelijk in de kwartfinales tegen Michael van Gerwen, die 's avonds nog in actie komt.

