Luke Littler keert tien dagen na zijn overwinning in de eerste ronde van het WK darts eindelijk weer terug op het WK darts. De regerend kampioen speelt zondagavond tegen de Welshman David Davies. Ook Gerwyn Price tegen de Nederlander Wesley Plaisier en 'Barney-beul' Stefan Bellmont komen in actie. Volg hier het WK darts live.

Martin Schindler - Keane Barry

Martin Schindler deed tegenstander Keane Barry in de tweede set erg veel pijn. De Ier kwam met 2-0 in legs voor en zette zichzelf in de beslissende vijfde leg op 40 weg. Schindler gooide echter 118 uit en kwam daarmee met veel gejuich op een 2-0 voorsprong in sets. Hij is nog één set verwijderd van de derde ronde. Maakt Keane het nog spannend of is de jongeling geknakt?

118 FROM SCHINDLER!



It's brilliant from Schindler, as he recovers from 2-0 down in that set to pinch it and lead by two sets to love.



Gerwyn Price - Wesley Plaisier

De derde Nederlander van de tweede ronde komt in actie tegen oud-wereldkampioen Gerwyn Price. Wesley Plaisier moet de score in het positieve trekken. Dirk van Duijvenbode werd namelijk verrassend uitgeschakeld, terwijl Niels Zonneveld wél een ticket voor een langer verblijf in Ally Pally boekte. Plaisier heeft echter een lastige kluif tegen Price.

Luke Littler - David Davies

Na tien dagen wachten keert Littler weer terug voor zijn tweede ronde. Hij mocht het WK openen op donderdagavond 11 december en is op 21 december nu pas weer aan de beurt. Tussendoor ging hij nog even naar Manchester United, zijn favoriete voetbalclub. Littler speelt tegen de onbekende Welshman David Davies, die in zijn eerste ronde won van de Belg Mario Vandenbogaerde.

Damon Heta - Stefan Bellmont

Eigenlijk had Raymond van Barneveld er vanavond willen staan. De Nederlandse dartslegende dacht in Stefan Bellmont een makkelijke loting te hebben. Het bleek echter een heel ander verhaal, want 'Barney' verloor kansloos van de Zwitserse amateur. Nu staat de 'Barney-beul' in de tweede ronde tegen Damon Heta, die als zestiende geplaatst is in Ally Pally.

