Het einde van de eerste ronde op het WK darts nadert, maar er moeten nog heel wat Nederlanders spelen. Tijdens de avondsessie van dinsdag 16 december staan er zelfs twee tegenover elkaar: Danny Noppert en Jurjen van der Velde. Ook komt oud-wereldkampioen Gerwyn Price in actie. Volg het hieronder live.

Lang hoeven de fans niet te wachten in het Alexandra Palace te Londen. Mensen die een kaartje hebben voor beide sessies hoeven maar zo'n twee uur te overbruggen. Dat kwam omdat er in de middagsessie een marathonpartij werd afgewerkt. Dat en veel meer lees je hieronder terug:

Programma avondsessie

Ricardo Pietreczko - José de Sousa

Danny Noppert - Jurjen van der Velde

Gerwyn Price - Adam Gawlas

Niko Springer - Joe Comito

Ricardo Pietreczko - José de Sousa

De avond wordt afgetrapt door Ricardo Pietreczko en José de Sousa. Laatstgenoemde stond een paar jaar terug nog in de top van de wereldranglijst en won onder meer de Grand Slam of Darts (2020). Maar inmiddels is The Special One ver afgegleden. Wat er nog wel is: zijn rekenproblemen. De Sousa kampt met dyscalculie, waardoor hij soms voor onverklaarbare routes gaat tijdens een wedstrijd. Tegenstander Pietreczko is de degelijkheid zelve. Hij is de nummer 32 als je kijkt naar de jaarranglijst, op de mondiale ladder (over twee jaar) staat hij een plekje lager.

Danny Noppert - Jurjen van der Velde

Een Nederlands onderonsje in Alexandra Palace, of beter gezegd: Fries. Noppert is de nummer 6 van de wereld en verkeert heel het jaar al in uitstekende vorm. Dat bewijzen halve finaleplaatsen op de Masters, World Cup, World Grand Prix, het EK en de Grand Slam wel. Op WK's wil het nog niet vlotten met The Freeze, die moet afrekenen met debutant Van der Velde.

Gerwyn Price - Adam Gawlas

De voormalig wereldkampioen Gerwyn Price gaat op voor zijn twaalfde WK. Na de winst in 2021 kwam hij nooit verder dan de kwartfinales. The Iceman wist zich dit jaar aardig te meten met Luke Littler en Luke Humphries, maar kon geen enkele keer de genadeklap uitdelen. Price hunkert naar nieuw succes op een major, zijn laatste dateert uit 2021. Price moet in de eerste ronde voorbij de Tsjech Adam Gawlas.

Niko Springer - Joe Comito

Niko Springer wordt door velen gezien als de Duister met de meeste potentie. De 25-jarige verloor vorig jaar al in de eerste ronde van Scott Williams en wil zich ongetwijfeld revancheren. Eerder dit jaar won hij nog de Hungarian Darts Trophy, dus met het vertrouwen zit het wel goed. Hij neemt het in de laatste wedstrijd op tegen de Australiër Joe Comito.

