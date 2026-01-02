Het is tijd voor de kraker tussen Gian van Veen en Gary Anderson in de halve finale van het WK darts. Iedereen hoopt op een thriller, want Luke Littler en Ryan Searle zorgden voor een eenzijdig 'voorgerecht'. Volg het WK darts hier live.

Gian van Veen - Gary Anderson 4-2

Gian van Veen sloeg keihard terug in de tweede set na een wervelende start van Gary Anderson. De Schot maakte indruk met een scorend gemiddelde van boven de 120 en pakte meteen de set af van de Nederlander. Na de eerste pauze kwam Van Veen ijzersterk terug. Met een tiendarter en overtuigend spel kwam ook hij op het scorebord en tikte zijn gemiddelde zelfs even bijna de 110 aan. De eerste voorsprong van Van Veen kwam er in set drie. In een spannende beslissende vijfde leg trok hij 'm scorend over de streep.

Van Veen weer foutloos

Dat trucje herhaalde Van Veen een set later. Anderson mocht drie keer aan de legs beginnen en deed dat alle keren goed. Echter ging de Nederlander op het beslissende moment nóg beter spelen en trok de wedstrijd naar zich toe. De 3-1 voorsprong was al heerlijk, maar de 4-1 was misschien wel de mooiste set van het hele WK. Anderson gooide een tien- en elfdarter, met een 170-finish. Hij kwam 2-0 voor, maar Van Veen knokte zich weer terug. Ook hij viste een 170-finish op het bord en pakte ook de vijfde set.

JUST STOP IT! 😂



I CANT SPAKE!



Two 170 checkouts in THREE LEGS!



Gian van Veen produces his THIRD 170 of the tournament to level up this extraordinary set!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | SF pic.twitter.com/5w9PjMEofx — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Luke Littler - Ryan Searle 6-1

Littler kende een relatief makkelijke route naar de halve finale van het WK darts. De regerend wereldkampioen werd alleen in de vierde ronde tegen Rob Cross even getest, maar hoefde tegen al zijn andere tegenstanders nauwelijks diep te gaan. Darius Labanauskas, David Davies, Mensur Suljovic en Krzysztof Ratajski legden hem geen strobreed in de weg. Searle maakte het Littler in de eerste set even moeilijk, maar daarna werd zijn verzet al snel gebroken en walste Littler over hem heen.

Snel einde aan ijdele hoop voor fans

Littler verloor tot aan zijn wedstrijd tegen Searle pas twee sets (beiden tegen Cross) en stond op het WK voor het laatst achter tijdens de WK-finale in januari 2024. Toen won Luke Humphries van hem. Sindsdien werd hij in januari wereldkampioen en is hij ook tot nu toe ongeslagen. Searle pakte wel de eerste set, maar Littler keerde daar vol zelfvertrouwen van terug. Met een verbeten blik nam hij afstand van zijn landgenoot en was het wachten op een snel einde van de partij. Dat kwam er: het werd liefst 6-1.

Finale op 3 januari

De winnaars van beide halve finales staan zaterdagavond 3 januari (vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd) in de grote finale van het WK darts. Dan ligt er liefst 1 miljoen pond klaar voor de winnaar en 400.000 pond voor de verliezend finalist. Voor het halen van de halve finales zijn Littler, Van Veen, Anderson en Searle al verzekerd van 200.000 pond prijzengeld.

