Gian van Veen hoopt zijn waanzinnige reeks tegen Luke Humphries voort te zetten op het WK darts. De enig overgebleven Nederlander in Ally Pally neemt het in de kwartfinale op tegen de nummer twee van de wereld en won in 2025 op majors drie keer van 'Cool Hand'. Lukt het hem op het WK weer? Luke Littler rekende daarvoor af met zijn haters én tegenstanders Krzysztof Ratajski. Volg het WK darts hier live.

Gian van Veen - Luke Humphries

Het gaat ongelofelijk goed met Van Veen tegen Humphries. In de kraker speelt de Nederlander de gefrustreerde nummer twee van de wereld helemaal kapot. Finishend is hij ijzersterk en laat hij Humphries kansloos. Hij pakte al drie keer de set van de Engelsman en is nog maar één set verwijderd van een sensationele zege en een plek in de halve finale tegen Gary Anderson: 4-1.

Uitgefloten Luke Littler

Littler ging de jaarwisseling in met een relletje aan zijn broek. Na zijn zege op Rob Cross in de vierde ronde sneerde hij naar het publiek in de zaal, dat hem massaal uitfloot. Hij haalde zijn gram door te zeggen dat die fans flink geld neerleggen voor een kaartje en daarmee voor het prijzengeld voor Littler zorgen. "Blijf vooral komen", riep hij. Die uitspraken zorgden voor verbaasde reacties in de dartswereld.

Luke Littler - Krzysztof Ratajski 5-0

De vraag was hoe de fans die woorden zouden interpreteren. Bij zijn opkomst was het hommeles: er werd flink gefloten en gejoeld, maar na zijn 170-finish voor de eerste set was het gedaan met de critici. Het werd weer één groot Littler-feest. De Engelsman stond binnen no-time met 2-0 voor en had geen kind aan Ratajski. De Pool pakte geen set en druipt af. Littler speelt vrijdagavond in de halve finale tegen Ryan Searle

