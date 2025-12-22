Gian van Veen mag maandag 22 december het WK darts weer heropenen. De Nederlander hoopt zich bij landgenoten Wesley Plaisier, Niels Zonneveld en Kevin Doets te voegen in de derde ronde. Van Veen speelt tegen de Schot Alan Soutar in de eerste partij van de avond. Daarna komen publiekslievelingen Nathan Aspinall, Leonard Gates, Luke Humphries en Paul Lim ook nog in actie. Volg het WK darts hieronder live.

Gian van Veen - Alan Soutar

Van Veen moest in de eerste ronde aan de bak tegen Cristo Reyes en liet meteen zien niet voor niks als tiende geplaatst te zijn in Ally Pally. Zijn niveau was goed en moet dat vanavond weer zijn. Soutar leek in zijn partij in de eerste ronde af te gaan op een recordgemiddelde, maar kon zijn fantastische eerste twee sets tegen Teemu Harju geen vervolg geven. Met 3-2 trok hij 'm ternauwernood nog over de streep

Nathan Aspinall - Leonard Gates

Na Van Veen is het meteen de beurt aan twee publiekslievelingen in Ally Pally om het tegen elkaar op te nemen. Alleen de opkomst van Aspinall is al genoeg om de zaal gek te krijgen, terwijl ook de Amerikaan Gates wel van wanten weet in zijn weg naar het podium. Een jaar geleden speelden de twee ook al tegen elkaar op het WK, toen werd het 3-1 voor Aspinall.

Luke Humphries - Paul Lim

Dé wedstrijd waar de dartswereld naar uitkijkt is die tussen 2024-wereldkampioen Luke Humphries en oudgediende Paul Lim. In 2020 zorgde de 71-jarige Lim uit Singapore voor een sensatie door Humphries op het WK met 3-2 te verslaan. Humphries geeft nu nog steeds aan dat die wedstrijd hem heeft veranderd en ervoor zorgde dat hij doorbrak. Nu staan de twee weer tegenover elkaar en is Lim nog altijd niet kansloos.

Charlie Manby - Adam Sevada

Toen Charlie Manby zijn partij in de eerste ronde won van de geplaatste Cameron Menzies, ging het nauwelijks over de Engelsman zelf. Het toptalent weerde zich kranig en boekte tijdens zijn debuut meteen zijn mooiste zege in zijn carrière. Menzies sloeg echter een tafel kapot op het podium en stal daarmee negatief de show. Nu staat Manby weer centraal tegen de onbekende Amerikaan Sevada.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.