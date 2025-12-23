Het belooft een mooie dag te worden op het WK darts. Op dinsdag 23 december komt Michael van Gerwen 's avonds in actie, maar is ook het middagprogramma om te smullen. Jermaine Wattimena en tweevoudig wereldkampioen Peter Wright staan aan de oche.

Jonny Tata - Ryan Meikle 2-3

De middag werd geopend door Ryan Meikle en de Nieuw-Zeelandse sensatie Jonny Tata. Laatstgenoemde leek na zijn 3-0 zege op Ritchie Edhouse opnieuw te verrassen, maar gooide een 2-0 voorsprong in sets weg. Zijn Engelse tegenstander draaide het helemaal om en won uiteindelijk met 3-2.

Daryl Gurney - Callan Rydz 2-3

Daryl Gurney (nummer 22 van de wereld) en Callan Rydz (42e) zijn twee darters die weten hoe het is om ver te komen op het WK darts. Rydz stond in 2022 en 2025 in de kwartfinale, Gurney in 2017 en 2021. The Riot mag dat proberen weer te doen, want hij won dinsdagmiddag een zenuwslopende wedstrijd van Gurney met 3-2 in sets (5-3 in de laatste set).

Jermaine Wattimena - Scott Williams

Wattimena staat op dit moment met 2-0 in sets voor tegen Williams

Jermaine Wattimena is inmiddels de nummer negentien van de wereld. In de eerste ronde won de Nederlander moeizaam van de Duitser Dominik Grüllich: 3-2. Zijn tegenstander in de tweede ronde belooft ook geen makkie te worden. Scott Williams is de nummer 36 van de wereld en won zijn eerste wedstrijd eenvoudig van Paolo Nebrida: 3-0. De Engelsman haalde twee jaar geleden zelfs de halve finales in Londen en toen schakelde hij Michael van Gerwen uit.

Peter Wright - Arno Merk

De middagsessie wordt afgesloten door tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Snakebite zorgt altijd voor een feestje op het podium in Ally Pally, maar behoort al even niet meer tot de echte wereldtop. De Schot is afgezakt naar de 30e plek op de wereldranglijst. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen Arno Merk uit Duitsland, die in de eerste ronde van Kim Huybrechts won. Wright versloeg Noa-Lynn van Leuven met 3-0.

