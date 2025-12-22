De middagsessie van maandag 22 december op het WK darts betekent de terugkeer van twee Nederlanders aan de oche. Wessel Nijman neemt het na een ijzersterke eerste ronde op tegen de Duitser Gabriel Clemens en Kevin Doets speelt tegen de Keniaanse sensatie David Munyua. Volg in dit liveblog alles rondom deze spectaculaire middagsessie op het WK darts.

Twee Nederlanders hebben zich al verzekerd van een verder toernooi na de kerstdagen. Niels Zonneveld won van Michael Smith en hem zien we zaterdag 27 december terug tegen Jonny Clayton, die gratis door mocht naar ronde 3 door het diskwalificeren van Dom Taylor. De andere Nederlander is Wesley Plaisier. Hij stuntte op de zondag en schakelde Gerwyn Price uit. Daar kunnen maandag drie Nederlanders bijkomen. Gian van Veen gooit in de avondsessie, maar in de middag is het de beurt aan Wessel Nijman en Kevin Doets.

Darren Beveridge - Madars Razma

De eerste partij van maandag was het duel tussen Darren Beveridge en Madars Razma. De Schot schakelde in ronde 1 overtuigend Dimitri van den Bergh uit en Razma wist op de openingsavond te winnen van de Nederlander Jamai van den Herik. De Letse darter begon de wedstrijd ijzersterk en pakte de eerste twee sets met overtuiging door zijn scherpte op de dubbels. Vervolgens kwam Beveridge iets meer in zijn spel, maar dat leverde hem slechts één set op. Razma won met 3-1 en hij wordt de volgende opponent van Gian van Veen, mits de Nederlander van Alan Soutar wint.

Wessel Nijman - Gabriel Clemens

Vervolgens verscheen de eerste Nederlander aan de oche. Nijman maakte in ronde 1 veel indruk door met een gemiddelde van boven de 100 Karel Sedlacek terug naar Tsjechië te sturen (3-0). De 25-jarige darter speelde in ronde 2 tegen Gabriel Clemens, die een minder jaar had. Nijman was echter geen schim van hoe hij gooide tegen Sedlacek. Scorend ging het nog redelijk bij de Nederlander, maar hij miste enorm veel dubbels. Clemens profiteerde telkens van die missers en won uiteindelijk met 3-0, waardoor Nijman is uitgeschakeld.

David Munyua - Kevin Doets

Na het uitschakelen van Nijman was het aan Doets om de Nederlandse eer hoog te houden. Hij speelde tegen de Keniaanse sensatie David Munyua, de man die vriend en vijand verraste door Mike De Decker in ronde één uit te schakelen. Een dergelijke stunt zat er echter tegen Doets geen seconde in. Hawkeye gooide scorend uitstekend en daardoor kon hij een aantal missers op de dubbel makkelijk goedmaken. Doets won met 3-0 en stopte de opmars van Munyua, maar het missen van de vele dubbels zal wel een wrang nasmaakje geven door de in Zweden woonachtige Nederlander.

James Wade - Ricky Evans

De middagsessie wordt afgesloten met de partij tussen James Wade en Ricky Evans. Eerstgenoemde zal zijn uiterste best doen om ver te komen op dit WK om zijn 'Ally Pally-vloek' te doorbreken en kans te maken op een plaats in de Premier League. Evans maakte echter ook veel indruk in zijn eerste ronde toen hij van Man-Lok Leung wist te winnen. Wade en Evans zitten ook in het gedeelte van Van Veen en de kans is aanwezig dat de Nederlander een van deze twee heren tegenkomt in een mogelijke vierde ronde.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.