Enkele Nederlandse darters zijn niet lekker uit de kerstdagen gekomen. Gelukkig heeft Gian van Veen wel succes geboekt in de derde ronde. Nu is het nog de taak aan Michael van Gerwen om hetzelfde te doen. Hij komt vanavond nog in actie in 'Ally Pally'. Volg hier de hoogtepunten van alle partijen live.

Jermaine Wattimena moest zondagmiddag het strijdtoneel verlaten, nadat hij met 4-3 van Gary Anderson verloor. Zaterdag maakten de Nederlanders er ook een spektakelstuk van, maar wel met de 'verkeerde' winnaar. Wesley Plaisier en Niels Zonneveld verloren ook allebei met minimale cijfers (4-3).

Gian van Veen - Madars Razma 4-1

De avond werd afgetrapt door Gian van Veen, die zeer weinig moeite had met Madars Razma. The Giant was één setje slap, maar maakte dat in de andere sets meer dan goed: 4-1. De Nederlander stijgt door de zege naar de virtuele zesde plek op de wereldranglijst. In de vierde ronde wacht hem in de vierde ronde een partij tegen Ricky Evans of Charlie Manby.

Luke Humphries - Gabriel Clemens

Tussenstand: 3-1 in sets

Luke Humphries lijkt naast Luke Littler dé grote favoriet voor de titel. Dan moet hij zondagavond wel zien af te rekenen met Gabriel Clemens. De Duitser verraste in de vorige ronde nog door Wessel Nijman met liefst 3-0 te verslaan. Vooralsnog kent Humphries een redelijk makkelijke avond. Hij leidt namelijk momenteel met 2-0 in sets

Michael van Gerwen - Arno Merk

Michael van Gerwen neemt het zondagavond op tegen Arno Merk. De Duitser verraste door Peter Wright (3-0) in de vorige ronde uit te schakelen, nadat hij een ronde eerder al van Noa-Lynn van Leuven won. Nu wacht dus het duel met de grote Van Gerwen. De winnaar van het onderonsje weet al dat Anderson de tegenstander wordt in de vierde ronde, nadat hij Wattimena heeft verslagen. Meer over Merk lees je hier.

