De laatste wedstrijden van de eerste ronde op het WK darts staan vrijdagavond op het programma. Michael van Gerwen zal het met enige interesse kijken, want zijn tegenstander voor zijn tweede pot in het Alexandra Palace wordt bekend. Ook komt er een speelster in actie waar veel mensen naar uitkijken. Volg het hieronder live.

In de middagsessie op vrijdag was het de beurt aan de laatste Nederlander. Kevin Doets wist te winnen en voegde zich bij acht landgenoten in de tweede ronde. Ook was er een opvallende Amerikaan én won Josh Rock. Lees in het artikel hieronder daar alles over terug:

Programma WK darts vrijdag 19 december

Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

William O’Connor - Krzysztof Kciuk

Daryl Gurney - Beau Greaves

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Keane Barry - Tim Pusey

De laatste avond wordt afgetrapt door de Ier William O'Connor en Krzysztof Kciuk uit Polen. Dit is de partij waar de ogen van Van Gerwen op zullen zijn gericht. In de tweede ronde treft hij namelijk de winnaar. O'Connor is de bekendere speler. The Magpie doet voor de negende keer op rij mee aan het WK, maar verder dan de laatste 32 kwam hij nooit. Tegenstander Kciuk doet voor de derde keer mee. Opvallend: zijn eerste deelname was in 2010. Daarna duurde het veertien jaar voor zijn tweede WK.

Daryl Gurney - Beau Greaves

Dé partij van de avond. Veel fans zullen reikhalzend uitkijken naar Beau Greaves. De 21-jarige Engelse gooit al jaren de vrouwen kleurenblind op de Women's Series. Dit jaar nog gooide ze ook regerend wereldkampioen Luke Littler er vanaf in de halve finale van het jeugdwereldkampioenschap. Dat gebeurde met een gemiddelde ruim boven de 1000. In 2023 deed Beau 'n' Arrow al eens mee, toen ging ze met 3-0 ten onder tegen O'Connor.

Superchin Daryl Gurney kan zijn borst natmaken dus. Helemaal omdat het publiek in het Alexandra Palace vooral de kant van Greaves zal kiezen. Toch is Gurney wel tegen wat druk bestand. De Noord-Ier won eerder dit jaar met Josh Rock het WK voor landenteams.

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Nog zo'n publiekstrekker: Nathan Aspinall. Alleen al zijn opkomst met Mr. Brightside van The Killers krijgt de zaal plat in Londen. Aspinall is de nummer 9 van het afgelopen seizoen en moet normaal gesproken makkelijk zien af te rekenen met de Filippijn Lourence Ilagan. Voor The Gunner wordt het alweer zijn tiende deelname. Ter vergelijking: Aspinall gaat op voor zijn achtste WK. The Asp kwam bij zijn eerste twee deelnames tot de halve finales. Dat is zijn beste resultaat.

Keane Barry - Tim Pusey

De eerste ronde en avond worden afgesloten door Keane Barry en Tim Pusey. Geen hele bijzondere wedstrijd, al kleeft er aan Pusey een bijzonder verhaal. De PDC stond niet toe dat hij zijn bijnaam gebruikt op het WK:

