Het WK darts is officieel een week onderweg en nu pas komt Michael van Gerwen voor het eerst in actie. De Nederlandse topdarter, drievoudig wereldkampioen en nummer drie van de wereld, neemt het op tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Volg het duel hieronder live.

Van Gerwen (36) is één van de vijftien Nederlanders die aan de oche verschijnt in Ally Pally in de eerste ronde. Hij hoopt het voorbeeld te volgen van Gian van Veen, Wessel Nijman, Niels Zonneveld, Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier en Jermaine Wattimena. Die landgenoten wonnen en staan al in de tweede ronde.

Programma WK darts

Jermaine Wattimena - Dominik Grüllich 3-2

Dave Chisnall - Fallon Sherrock 3-0

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo

Zenuwachtige zege Jermaine Wattimena

Jermaine Wattimena had de eer om het 'Nederlandse avondje' af te trappen in Ally Pally. The Machine Gun heeft opnieuw een solide jaar achter de rug, waarin hij zijn eerste PDC-titel pakte. Wattimena won er ook gelijk twee en mocht zich voor het WK de nummer 13 van 2025 noemen. Dat was tegen de Duitser Dominik Grüllich amper te zien.

De Nederlander leek bevangen door de zenuwen. Hij kwam wel op 1-0 voorsprong in sets, maar daarna kelderde het niveau. Zo erg zelfs dat Wattimena drie matchdarts tegen kreeg. Die gingen er gelukkig voor hem niet in, waarna hij op het nippertje nog met 3-2 won.

Dave Chisnall overleeft Queen of the Palace

Ook Dave Chisnall stond bibberend op het podium. Zijn stroeve spel was het gevolg van de aanwezigheid van Fallon Sherrock. The Queen of the Palace is een publieksfavoriet en werd dan ook luid toegejuicht in Ally Pally. Chisnall had het moeilijk tegen zijn landgenote en de 3-0 geeft geen eerlijk beeld. Sherrock was simpelweg niet goed genoeg op haar dubbels.

Michael van Gerwen tegen Japanner (52)

Mitsuhiko Tatsunami staat voor Van Gerwen in de weg richting een partij in de tweede ronde tegen William O'Connor of Krzsyztof Kciuk. De 52-jarige bereikte het WK door een kwalificatietoernooi in eigen land te winnen. Hij is één van drie Japanners die actief is in Alexandre Palace. Ryusei Azemoto verloor al van James Wade, Motomu Sakai won wel van Thibault Tricole.

Van Gerwen wil Tatsunami niet onderschatten. ""Ik heb hem wel zien spelen. Kampioen van Japan. Voorheen zijn er meerdere Japanners hier geweest die heus wel een pijltje kunnen gooien. Ik wil hem niet afschilderen als een of andere imbeciel", zei MvG tegenover Sportnieuws.nl.

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo

De PDC heeft de beste wedstrijd voor het laatst bewaard. Krzysztof Ratajski tegen Alexis Toylo is een partij tussen twee slome darters. Het kan dus wel eens een latertje worden voor de fans.

