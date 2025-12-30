Een Nederlands avondje in Ally Pally: alle overgebleven landgenoten komen dinsdagavond in actie in de vierde ronde. Gian van Veen opent de avond op het WK darts, daarna komen Michael van Gerwen en Kevin Doets in actie. Volg hier alle hoogtepunten live.

Het is nog maar de vraag hoeveel Nederlanders er na oud en nieuw nog op het WK staan. Er staan namelijk een paar lastige wedstrijden op het programma, zeker voor Van Gerwen en Doets. Mighty Mike neemt het op tegen Gary Anderson, Doets speelt tegen nummer twee van de wereld Luke Humphries.

Charlie Manby - Gian van Veen 1-4

De avond werd geopend door Charlie Manby en Van Veen. The Giant was de torenhoge favoriet tegen de debutant en dat bleek ook terecht. De virtuele nummer vijf van de wereld won met liefst 4-1 van de debutant. De Nederlander neemt het op nieuwjaarsdag op tegen Humphries of Doets, die later op de avond tegen elkaar in actie komen.

Michael van Gerwen - Gary Anderson

Tussenstand: 1-3 in sets

Van Gerwen krijgt met Anderson een lastige tegenstander voor zijn kiezen. De nummer drie van de wereld komt steeds beter in het toernooi, terwijl Anderson in de vorige ronde héél veel moeite had met Jermaine Wattimena. De tegenstander in de kwartfinale is al wel bekend voor Van Gerwen of zijn Schotse tegenstander: Justin Hood.

Luke Humphries - Kevin Doets

De nummer twee van de wereld tegen één van de sensaties op dit WK: Humphries tegen Doets. De Engelsman is nog niet oppermachtig op dit toernooi en moest al de nodige sets (drie in totaal) afstaan aan zijn tegenstanders. Doets kende in de vorige ronde een kraker van een wedstrijd tegen Nathan Aspinall. Hawkeye trok uiteindelijk aan het langste eind: 4-3.

