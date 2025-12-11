Het WK darts is ook voor Luke Littler begonnen, en hoe. De regerend wereldkampioen opende met een duidelijk statement tegen Darius Labanauskas. Na drie van de vier wedstrijden mag de Nederlander Jamai van den Herik de 'Luke Littler-avond' in Ally Pally afsluiten. Volg hier live de eerste avond van het WK darts.

Madars Razma - Jamai van den Herik

De avond wordt afgesloten door een Nederlander. De jonge Jamai van den Herik bereikte via de achterdeur het WK darts en mag meteen Ally Pally betreden op de eerste dag. Hij speelt tegen de Let Madars Razma, die vorig jaar Christian Kist én Dirk van Duijvenbode uitschakelde. Hij weet wat het is om van Nederlanders te winnen dus. De spanning brak duidelijk door de grote glimlach van de jonge Van den Herik bij zijn opkomst en eerste legs, maar inmiddels zit hij er redelijk in. Hij staat op 1-1 in sets.

Luke Littler - Darius Labanauskas

Alle ogen waren gericht op Luke Littler. De regerend wereldkampioen speelde in de eerste ronde op de openingsavond een gevaarlijke wedstrijd tegen Darius Labanauskas. De Litouwer gaf de Engelsman een goede partij, maar faalde vooral op de paar kansjes die hij kreeg op de dubbels. Littler gebaarde na de eerste set dat iedereen 'rustig aan' moet doen en dat het allemaal goedkomt. Dat kwam het inderdaad.

Michael Smith - Lisa Ashton

Michael Smith kampt met veel fysieke problemen en speelt het WK zelfs met injecties in zijn gewrichten. Vooral vanaf zijn middel naar beneden kwakkelt de wereldkampioen van 2023 al maanden. Tegen Lisa Ashton was het de vraag of hij in de buurt kon komen van zijn niveau. Het zag er prima uit en meer was ook niet nodig. Ashton was matig en moest met 3-0 in sets haar hoofd buigen voor Smith. De Engelsman speelt in de tweede ronde tegen de Nederlander Niels Zonneveld of Haupai Puha.

Sensatie in openingswedstrijd

Kim Huybrechts moest vorig jaar ook al op de openingsavond zijn eerste pijlen gooien op het WK en verloor meteen. Tegen debutant Arno Merk uit Duitsland had hij op papier betere kansen, maar liep het voor geen meter. Met een 3-1 nederlaag ging de rechtstreeks geplaatste speler treurend van het podium. Voor de Belg zit het WK er al na ruim drie kwartier op.

Programma WK darts 11 december

