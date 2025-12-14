Wesley Plaisier is zondagavond de zevende Nederlander die in actie komt op het WK darts. Tot nu toe gingen er drie landgenoten door naar de tweede ronde en vielen de andere drie af. Volg hier live alle wedstrijden van zondagavond in Ally Pally.

Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Plaisier trapte om 20.10 uur de avond af met de partij tegen Lukas Wenig. De Duitser staat 64e op de wereldranglijst en was daarmee de favoriet, want Plaisier moet het doen met de 92e plek. Desondanks won de Nederlander met 3-1.

Dimitri van den Bergh - Darren Beveridge

Na de openingspartij van de avond is het even na 21.00 uur tijd voor Dimitri Van Den Bergh. De Belgische topdarter heeft op het oog een makkelijke loting met Darren Beveridge uit Schotland, maar de waarheid is dat Van Den Bergh ook niet in goede vorm verkeert.

Stephen Bunting - Sebastian Bialecki

De meeste ogen zullen zondagavond gericht zijn op Stephen Bunting, de nummer vier van de wereld. The Bullet neemt het op tegen Sebastian Bialecki uit Polen.

James Hurrell - Stowe Buntz

De avond wordt afgesloten door James Hurrell en Stowe Buntz. Laatstgenoemde is een opvallende verschijning uit de Verenigde Staten, maar geldt niet als de favoriet tegen Hurrell.

Middagsessie

Richard Veenstra werd zondagmiddag de derde Nederlander die in ronde één al uit het toernooi vloog. Hij verloor met 3-2 van de opvallende Indiër Nitin Kumar.

