De tweede ronde van het WK darts gaat zondagmiddag verder in het Alexandra Palace, na een zaterdag van uitersten voor Nederland. Niels Zonneveld verraste door oud-wereldkampioen Michael Smith te verslaan, terwijl Dirk van Duijvenbode teleurgesteld werd uitgeschakeld. In de middagsessie komen onder anderen reuzendoder Ryan Joyce, voormalig wereldkampioen Rob Cross en bekende namen als Joe Cullen en Max Hopp in actie.

De middagsessie wordt afgesloten met een Engels onderonsje tussen Rob Cross en Ian White. Cross, oud-wereldkampioen, kende een zorgeloze eerste ronde, maar verkeert al langere tijd niet in zijn beste vorm. White had juist vijf sets nodig om door te komen en liet daarbij wisselend spel zien. In eerdere ontmoetingen is het verschil minimaal, wat deze partij extra interessant maakt.

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski

De middagsessie in 'Ally Pally' werd geopend met een overtuigende zege voor Krzysztof Ratajski. De Pool was over de hele wedstrijd genomen duidelijk constanter dan Ryan Joyce en maakte het verschil vooral op de dubbels. Ratajski pakte al vroeg een break, gooide in de openingsset een fraaie 135-finish en liep daarna uit naar 2-0 in sets. Joyce wist nog wel een set te pakken dankzij een shanghai-finish, maar kwam daarna opnieuw tekort op de belangrijke momenten. Met een gemiddelde van bijna 94 en een hogere checkoutpercentage trok Ratajski de partij met 3-1 naar zich toe, waarmee de Engelse reuzendoder verrassend kansloos werd uitgeschakeld.

Joe Cullen - Mensur Suljovic

De partij tussen Joe Cullen en Mensur Suljovic werd een frustrerende middag voor de Engelsman. Cullen begon sterk en pakte de eerste set, inclusief een fraaie Big Fish van 170, maar daarna nam Suljovic het tempo over. Met zijn trage spel haalde de Oostenrijker Cullen zichtbaar uit zijn ritme. Ondanks een hoger gemiddelde en betere scores liet Cullen zijn kansen liggen, vooral op de dubbels. Toen hij in de beslissende fase twee pijlen voor de set miste, sloeg Suljovic toe en trok hij de wedstrijd met 3-1 naar zich toe.

Luke Woodhouse - Max Hopp

Luke Woodhouse heeft overtuigend afgerekend met Max Hopp. De Engelsman was over de hele wedstrijd de betere speler en won met 3-0 in sets. Woodhouse begon sterk met een 12-darter en hield het tempo hoog, terwijl Hopp vooral op de dubbels tekortkwam. Ondanks enkele gemiste kansen bij Woodhouse bleef de Duitser achter in de afronding en wist hij slechts één leg te pakken. Met een hoger gemiddelde en meer constante scores maakte Woodhouse de partij gecontroleerd af.

Programma middag- en avondsessie

Middagsessie vanaf 13.45 uur:

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski: 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic: 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp

Rob Cross - Ian White

Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Martin Schindler - Keane Barry

Gerwyn Price - Wesley Plaisier

Luke Littler - David Davies

Damon Heta - Stefan Bellmont

