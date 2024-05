Loting en prijzengeld US Darts Masters | Michael van Gerwen begint titelverdediging tegen beste Amerikaan

Het is weer tijd voor een darttoernooi van de World Series. Acht topspelers zijn op uitnodiging van de PDC naar New York gevlogen voor de US Darts Masters. Niet geheel toevallig zijn dat de acht spelers die aan de Premier League Darts deelnamen. Dus ook Michael van Gerwen, die zijn titel verdedigt in New York.

Na de Bahrain Darts Masters en de Dutch Darts Masters in Den Bosch is het tijd voor het derde toernooi van de World Series. De darters spelen in een theater van het iconische Madison Square Garden. Het toernooi wordt gehouden op 31 mei en 1 juni.

Loting US Darts Masters

In New York debuteert Luke Littler, de tienersensatie is ook in de Big Apple een attractie. Luke Humphries maakte van de gelegenheid gebruik om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Van Gerwen was er iedere editie bij en won het toernooi twee keer, ook was hij in 2022 verliezend finalist toen Michael Smith de trofee omhoog hield.

Van Gerwen speelt tegen Danny Lauby, de hoogst genoteerde Amerikaan op de wereldranglijst. Ook halve Nederlander Jules van Dongen doet mee. Hij speelt al jarenlang onder de Amerikaanse vlag en komt in New York in actie tegen Gerwyn Price.

Achtste finales

Michael van Gerwen (1) - Danny Lauby

Rob Cross - Adam Sevada

Luke Humphries (4) - David Cameron

Nathan Aspinall - Stowe Buntz

Luke Littler (2) - Matt Campbell

Michael Smith - Jeff Smith

Gerwyn Price (3) - Jules van Dongen

Peter Wright - Alex Spellman

Prijzengeld US Darts Masters

In New York ligt een prijzenpot van 60.000 pond klaar. Iedere deelnemer is zeker van 1250 pond. Alle kwartfinalisten krijgen 2.500 pond, de halve finalisten 5.000 pond en de verliezend finalist 10.000 pond. De winnaar ontvangt 20.000 pond.

North American Darts Championship

Voor de Noord-Amerikaanse darters is de US Darts Masters mooi meegenomen. Zij spelen vooral voor deelname aan het WK en/of de Grand Slam of Darts later dit jaar.