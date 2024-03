Loting German Darts Grand Prix | Michael van Gerwen zondag tegen Jeffrey de Zwaan

De German Darts Grand Prix is in volle gang. In de Kulturhalle Zenith stonden zaterdag de partijen in de eerste ronde op het programma, met volop Nederlanders in actie. Zo wonnen Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Richard Veenstra en Gian van Veen. Raymond van Barneveld ligt uit het toernooi.

De Zwaan zorgde daarmee voor een Nederlands affiche in de twee ronde op zondag. Hij neemt het dan op tegen Michael van Gerwen, die vanwege zijn geplaatste status een ronde mag overslaan. Groots was het niet wat De Zwaan liet zien tegen de Duitser Matthias Ehlers, maar ondanks 86,69 gemiddeld won hij met 6-5.

Wattimena (6-0 tegen Franz Rotsch) en Veenstra (6-3 tegen Oliver Müller) hadden het stukken makkelijker dan De Zwaan, maar die zal er niet minder blij mee zijn. Voor Kevin Doets (4-6 tegen Ryan Joyce) en Niels Zonneveld (5-6 tegen Luke Woodhouse) zit het Euro Tour-toernooi erop. Gian van Veen was nipt sterker dan Raymond van Barneveld: 6-5. The Giant mocht op 5-5 aan de slotleg beginnen en dat voordeeltje zette hij om in winst.

Uitslagen German Darts Grand Prix

Ryan Joyce - Kevin Doets: 6-4

Bredan Dolan - Alan Soutar: 6-2

Franz Rotzsch - Jermaine Wattimena: 0-6

Cameron Menzies - Mike De Decker: 6-4

Jeffrey de Zwaan - Matthias Ehlers: 6-5

Oliver Müller - Richard Veenstra: 3-6

Niels Zonneveld - Luke Woodhouse: 5-6

Chris Dobey - Viktor Tanström: 6-2

Steve Lennon 6-3 Lukas Wenig

Daryl Gurney 6-3 James Wade

Joe Cullen 6-2 Andrew Gilding

Martin Schindler 6-1 Vitezslav Sedlak

Nathan Aspinall 6-2 Michael Unterbuchner

Gian van Veen 6-5 Raymond van Barneveld

Peter Wright 6-3 Jose de Sousa

Dimitri Van den Bergh 6-5 Gabriel Clemens

Loting German Darts Grand Prix voor zondag

Middagsessie vanaf 13.00 uur

Ross Smith v Brendan Dolan

Josh Rock v Richard Veenstra

Krzysztof Ratajski v Chris Dobey

Ricardo Pietreczko v Ryan Joyce

Stephen Bunting v Jermaine Wattimena

Ryan Searle v Steve Lennon

Rob Cross v Daryl Gurney

Dirk van Duijvenbode v Nathan Aspinall

Avondsessie vanaf 19.00 uur

Michael Smith v Cameron Menzies

Danny Noppert v Gian van Veen

Gerwyn Price v Peter Wright

Luke Humphries v Luke Woodhouse

Damon Heta v Martin Schindler

Michael van Gerwen v Jeffrey de Zwaan

Dave Chisnall v Dimitri Van den Bergh

Jonny Clayton v Joe Cullen

Luke Littler

Een opvallende afwezige in München is Luke Littler. De tienersensatie won donderdag zijn eerste avond in de Premier League, maar kwalificeerde zich in februari niet voor dit Euro Tour-toernooi.

Ook Gary Anderson, tweevoudig wereldkampioen en een van de mannen in vorm dit jaar op de vloer, is er niet bij. The Flying Scotsman heeft een schouderblessure en kan daardoor niet in actie komen in München. Hij is vervangen door Luke Woodhouse, die het hoogst stond op de reservelijst.