Loting UK Open 2024 | Dimitri Van den Bergh in kwartfinale tegen Martin Lukeman

Het UK Open 2024 gaat zondag verder met de kwartfinales. Nog acht man kunnen de major van de bond PDC winnen. Daaronder bevinden zich precies nul Nederlanders.

Op zaterdag waren er nog wel enkele Nederlandse darters te zien in Minehead, Engeland. Kevin Doets verloor van Stephen Bunting (10-9), Vincent van der Voort ging onderuit tegen Dimitri Van den Bergh (10-6) en Danny Noppert redde het niet versus Martin Lukeman (10-9). Gian van Veen had tegen Graham Usher wel succes (10-7), maar The Giant kreeg in de zesde ronde klop van Damon Heta (10-8).

Dimitri Van den Bergh

Met Dimitri Van den Bergh is er toch nog een Nederlands sprekende darter present bij de laatste acht. En praten kan Dimi uitstekend, al lag hij na zijn gewonnen partij tegen Jonny Clayton wel een beetje in de clinch met Viaplay-interviewer Arjan van der Giessen.

Loting kwartfinales UK Open 2024

Stephen Bunting v Luke Humphries

Ricky Evans v Rob Cross

Damon Heta v Luke Littler

Martin Lukeman v Dimitri Van den Bergh