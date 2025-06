Luke Humphries verzint plannetje voor World Cup of Darts in vijandig gebied: 'Dat is geen leugen'

De twee Lukes zijn topfavoriet voor de World Cup of Darts, die aanstaande donderdag begint. Nummer één van de wereld Humphries vormt een koppel met wereldkampioen Littler. Dat gebeurt op vijandig gebied in Duitsland, waar laatstgenoemde niet geliefd is. Humphries heeft echter een plan om al het gefluit in de kiem te smoren.

Engeland reist als regerend winnaar af naar Frankfurt, waar het WK voor landenteams plaatsvindt. Het duo steekt er met kop en schouders bovenuit. Ze verdeelden dit jaar de drie majors: Humphries won de Winmau World Darts Masters en de Premier League, terwijl Littler het UK Open op zijn naam schreef. De grote vraag is dan: wie mag er tijdens de koppels beginnen?

Humphries resoluut

"Ik zal waarschijnlijk bepalen wie er als eerste gooit, maar ik zal hem eerlijk gezegd waarschijnlijk als eerste zetten, om je sterke punten te benutten. Luke is absoluut de beste scorer ter wereld. Dat is geen leugen, het is duidelijk. Dus je gaat je beste beentje voorzetten", was Humphries resoluut bij Sky Sports. Volgens de nummer één ter wereld is Littler ook beter in bullen. "Maar alleen als hij zich daar prettig bij voelt. Zo niet, dan ga ik als eerste, maar vorig jaar speelde ik de ankerrol."

Destijds vormde Humphries een koppel met Michael Smith. "Ik had vorig jaar kunnen zeggen dat ik als eerste zou gaan, omdat ik de hoogstgeplaatste speler was. Maar ik zei tegen Michael: 'Je bent een fantastische scorer, je hebt het al eerder gedaan, ga je gang en zet de standaard en ik volg je'. En het werkte", blikte Cool Hand Luke terug. "Ik voelde me echt goed toen ik als tweede ging, dus misschien is dat ook mijn rol dit jaar."

Vijandig gebied

De voornaamste concurrentie zal voor beide Lukes vooral liggen bij het publiek. Littler heeft geen al te beste band met Duitsers, die hem regelmatig uitfluiten als hij op de Euro Tour is. Na de verloren halve finale tegen Gian van Veen bij de German Darts Grand Prix meldde de wereldkampioen niet meer naar Duitsland af te reizen. De Euro Tour sloeg hij al die maanden over, voor de World Cup maakt hij een uitzondering.

"Het is gewoon een kwestie van je niet met het publiek bemoeien, toch? We moeten ervoor zorgen dat als ze hem op de huid zitten, ik er ben om te zeggen: 'Maak je geen zorgen om wat ze doen, concentreer je op je spel.'" En wat als Engeland tegen thuisfavoriet Duitsland speelt? "Dat wordt lastig, maar ik denk dat hij zal leren van de momenten dat hij tegen een vijandig publiek speelt."

Engeland mag als regerend winnaar de groepsfase overslaan. Het Nederlandse duo Danny Noppert/Gian van Veen komt wel in actie. Check hieronder de loting:

