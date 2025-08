Luke Littler is dit jaar bezig om nog meer naam voor zichelf te maken in de dartswereld. Het Engelse supertalent won het WK al en schreef ook al meerdere TV-toernooien op zijn naam, zoals vorige week The World Matchplay. Toch heeft hij ook tijd om zijn favorieten voetbalclub advies te geven.

Littler is een van de bekendste fans van de Engelse voetbalclub Manchester United. Zo laat hij zich via social media regelmatig uit over de prestaties van de ploeg en hij was ook al meermaals eregast op het stadion Old Trafford. Terwijl Littler op meerdere toernooien probeert hoge ogen te gooien, houdt hij zich ook nog regelmatig bezig met zijn voetbalploeg. Zo heeft hij in een interview met TalkSport transferadvies voor United.

Douglas Luiz

Volgens Littler moet United de Braziliaan Douglas Luiz halen als versterking voor het middenveld. "Ik zou meteen voor Douglas Luiz gaan, nu Juventus bereid lijkt hem te laten vertrekken. Hij kan de controle houden én hoger op het veld spelen. Een no-brainer als je het mij vraagt." Luiz speelde afgelopen seizoen voor Juventus nadat hij de overstap had gemaakt vanuit Aston Villa. Een vaste basisplaats kon de Braziliaan niet afdwingen bij De Oude Dame.

Beroemde ex-vriendin

Een van de belangrijkste redenen dat Luiz naar Juventus vertrok, was vanwege zijn toenmalige vriendin. Inmiddels is het stel niet meer samen, maar ze voetballen nog altijd bij hetzelfde team. Luiz zijn ex-vriendin is de Zwitserse Alisha Lehmann, de vrouw die regelmatig wordt aangeduid als 'de knapste voetbalster ter wereld'. De twee waren lange tijd samen en speelden ook regelmatig voor dezelfde club. Zo speelde Lehmann ook eerst voor Aston Villa voor ze naar Juventus vertrok. Sinds mei is het stel uit elkaar.

Vriendin Littler

Inmiddels heeft ook Littler een vriendin. De negentienjarige Faith Miller bevestigde onlangs haar relatie met de topdarter. De twee kusten elkaar tijdens de World Matchplay, waardoor officieel bekend werd dat ze een relatie hebben. In maart 2025 werden de twee voor het eerst samen gespot. Littler zijn relatie met de oudere Eloise Milburn was toen net voorbij.