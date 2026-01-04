Gian van Veen speelde een geweldig WK darts, maar in de finale had de Nederlander geen schijn van kans tegen Luke Littler. De Engelsman domineerde het afgelopen jaar de dartwereld en maakte zijn droomjaar compleet met zijn tweede wereldtitel op rij. Oud-darter Vincent van der Voort is lovend over Littler in de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait, maar noemt zijn prestaties ook 'verontrustend'.

"Het is wel een beetje een anticlimax", stelt Van der Voort direct na de finale tussen Littler en Van Veen. De Nederlander pakte de eerste set, maar was vervolgens totaal niet opgewassen tegen het 18-jarige dartsfenomeen. Littler won zeven sets op rij en werd daarmee de eerste sinds Gary Anderson die zijn wereldtitel bij de PDC prolongeerde.

"Het was ook niet dat de sets dicht bij elkaar zaten", vervolgt Van der Voort. "Het was gewoon niet genoeg, maar alle credits naar Littler. Wat was die jongen goed zeg. Hij verliest de eerste set en krijgt daar een tikje, dan komt hij in de tweede set 2-0 achter en vanaf dat moment mist hij bijna geen dubbel meer. Er stond geen maat op hem, hij speelde Gian stuk."

Beluister hieronder de volledige aflevering.

Littler legt constant druk op

Dat terwijl Van Veen met een aantal hoge finishes nog sterk aan de partij begon: "Hij had geen plankenkoorts, in de tweede set komt hij ook 2-0 voor. Alleen legt Littler continu de druk zo hoog bij je neer. Dat soort finishes hou je niet de hele wedstrijd vol. Littler neemt ook geen gas terug opeens. Er zijn er niet heel veel die dat vol kunnen houden."

Die constante druk zorgde er uiteindelijk voor dat Littler simpel met de wereldtitel aan de haal ging: "Ik vond hem op de belangrijke momenten met zijn dubbels en finishes echt zo goed. Hij liet Gian geen kans en je had het idee dat Gian na een paar sets stukgespeeld was, zo van: hier kan ik niet tegenop. Dat is geen schande, dat maakt bijna iedereen mee."

Dat Van Veen er geen wedstrijd van kon maken, zal volgens Van der Voort het 'meest frustrerende' zijn: "Hij heeft een prachtig toernooi gespeeld met geweldige wedstrijden en als je dit dan zo afsluit is het jammer."

'Dat is best wel verontrustend'

Littler won het afgelopen jaar op het EK (Van Veen) en de World Masters (Luke Humphries) na alle grote toernooien die meetellen voor de wereldranglijst en dus steekt Van der Voort de loftrompet over hem: "Bij alles wat je over hem zegt dan schieten de woorden eigenlijk nog tekort. Dit hebben we nooit meegemaakt."

Wel hoopt hij dat er de komende jaren wat aan zijn dominantie gedaan gaat worden: "Aan de andere kant is het ook best wel verontrustend, want er moeten wel mensen gaan komen die hem de baas zijn af en toe. Het is een jaartje mooi, maar nu zal toch de top moeten gaan kijken hoe ze hem moeten gaan pakken. Dat hij wint oké, maar je moet wel in de buurt komen. Dat lukte Gian vanavond niet."

Trots bij Van Veen

Van Veen kan desondanks op een mooi toernooi terugkijken volgens Van der Voort: "Hij zal teleurgesteld zijn, maar ik denk dat hij ook heel trots op zichzelf is. Dat moet ook en hij weet ook gewoon dat er wat moet gebeuren om een stap dichter bij Littler te komen. Ik denk dat hij hier wel snel overheen is."

