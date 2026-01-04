Luke Littler liet in de finale van het WK darts weinig heel van Gian van Veen en pakte daarmee zijn tweede wereldtitel op rij. De jonge Engelsman speelde een geweldige partij, maar onthulde na afloop dat hij een ietwat merkwaardige voorbereiding had.

Littler was in de finale met liefst 7-1 te sterk voor Van Veen en prolongeerde daarmee zijn titel. Op de persconferentie wilde een journalist waarschijnlijk weten wat zijn geheim is en dus werd Littler gevraagd hoe hij zich had voorbereid op de finale: "Ik stond op rond een uur of elf na goed geslapen te hebben. De zenuwen bouwden zich thuis op en daarna ging ik voor de laatste keer dit toernooi richting Ally Pally. Ik deed verder hetzelfde als altijd. Een beetje trainen, dan wat tijd met de familie doorbrengen en dan weer wat trainen."

De tweevoudig wereldkampioen bleek eenmaal in Alexandra Palace toch iets vergeten te zijn: "Ik kwam aan in de zaal en besefte me toen pas dat ik de hele dag nog niets gegeten had dus ik heb toen een pizza margherita besteld en die heb ik helemaal opgegeten."

Littler verslindt Van Veen

Littler zijn eetlust was daarna nog niet gestild, want hij verslond in de finale ook Van Veen. De Nederlander won de eerste set en kwam vervolgens ook met 2-0 voor in de tweede, maar was daarna volstrekt kansloos. Littler won 21 van de laatste 24 legs en maakte het met een 147-finish af.

De Engelsman is daarmee na Phil Taylor, Adrian Lewis en Gary Anderson pas de vierde speler die zijn WK-titel bij de PDC met succes verdedigd. Anderson was in 2015 en 2016 de laatste darter die het WK twee keer op rij won.

Meeste prijzengeld ooit

Littler kan de komende tijd in ieder geval flink wat pizza margherita's gaan bestellen, want hij won een waanzinnig bedrag met zijn wereldtitel. Het prijzengeld werd voor het WK van dit jaar verdubbeld en dus gaat The Nuke aan de haal met maar liefst één miljoen Britse ponden. Dat is veruit het grootste bedrag dat een darter ooit verdiend heeft in één toernooi.

🗣️ "I turned up to the venue and realised I hadn't ate anything all day. So I got a margherita pizza and scranned that."



🍕 Luke Littler reveals the preparation of a champion after retaining the World Championship.#WCDarts pic.twitter.com/6QCtNHBBHt — Oche180 (@Oche180) January 3, 2026

