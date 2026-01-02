Luke Littler bereikte onbedreigd de finale van het WK darts. In zes wedstrijden stond hij maar drie sets af. Ook Ryan Searle kon de regerend wereldkampioen geen tegenstand bieden. In zijn derde WK-finale op rij hoopt hij Gary Anderson en niet Gian van Veen te treffen. Daar heeft de 18-jarige Engelsman een goede reden voor.

De vraag bij Viaplay was duidelijk: wie treft Littler liever in de finale, Van Veen of Anderson? The Nuke kwam met een duidelijk antwoord en dat had niks te maken met het feit dat Van Veen en hij in het talentencircuit het vaak tegen elkaar opnamen met wisselende resultaten voor de Engelsman. "Ik jaag op back-to-back titels en de laatste die dat deed was Gary Anderson", zei Littler met een geniepig lachje.

'Hij zal mij wel willen stoppen'

"Oh, dus je wil iets bijzonders doen, uitgerekend tegen Anderson?", was de vervolgvraag die verslaggever Arjan van der Giessen stelde. "Hij zal mij wel willen stoppen, want er zijn maar weinig mensen die twee titels achter elkaar hebben gewonnen. Het wordt zo'n spannend potje tussen hem en Van Veen. Degene die telkens het eerst op een dubbel komt, gaat de wedstrijd winnen. Dat zei ik net ook al op het podium na mijn zege."

Ongekende WK-cijfers

Littler kende een uiterst gunstige route naar zijn derde WK-titel op rij. Alleen Rob Cross maakte het hem in de vierde ronde eventjes moeilijk. Hij kwam het dichtst bij een zege, maar moest met een 4-2 nederlaag alsnog zijn hoofd buigen voor de titelverdediger in Ally Pally. Na Cross lukte het alleen Ryan Searle in de halve finale om een set af te snoepen van Littler. De laatste keer dat The Nuke op het WK darts verloor, was de WK-finale tegen Luke Humphries in januari 2024.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.