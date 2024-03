Luke Littler op zijn zeventiende grootverdiener in darts: net geen 6.000 euro per dag

Dartsensatie Luke Littler over zijn verdiensten als darter. Sinds de start van zijn carrière als profdarter dit jaar, heeft hij al 418.350 euro aan prijzengeld verdiend. Dat komt neer op 5.900 euro per dag. Zijn netto waarde bedraagt nu al 700.000 euro.

Luke Littler is een groot talent, die de hype rondom hem ook echt waard is. Zondag gooide hij in de finale van de Belgian Darts Open nog een negendarter, waardoor hij het toernooi won. Zijn prestaties kan hij ook merken op zijn bankrekening. Sinds de Engelsman op 1 januari officieel is toegetreden, staat hij met 267.000 euro al op nummer 28 op de wereldranking op basis van het officiële toernooigeld dat darters bij elkaar spelen.

Ook zijn finaleplaats op het WK, het toernooi dat Littler helemaal op de dartskaart zette, leverde hem veel op. Hij verdiende daar een bedrag van 234.000 euro. Zijn kwartfinale op de UK Open was goed voor 17.500 euro. Datzelfde bedrag kreeg hij voor zijn winst in het ProTour Players Championship vorige maand in Wigan. Afgelopen zondag in Wieze verdiende hij na winst in de finale tegen Rob Cross 35.000 euro.

Bovendien is Littler één van de acht deelnemers aan de Premier League, een event van zeventien avonden in zeven verschillende landen. Zijn deelname verzekerde hem al van 70.300 euro. Als hij zelfs nog de eindzege in weet te pakken eind mei, verzekert zich van 322.000 euro.

Naast het toernooigeld dat Littler bij elkaar speelt, verdient hij ook nog geld met commerciële deals. Zo wilden bijvoorbeeld de kledingketen boohooMAN en het nieuwe ontbijtgranenmerk BEST met de darter samenwerken. In februari zette Littler ook zijn handtekening onder ‘de grootste deal ooit in darts’, een meerjaars contract met ‘Target Darts’, een van de bekendste dartsmerken.