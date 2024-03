Manager van 'arrogante' Luke Littler reageert: 'Hij heeft twee persoonlijkheden'

De manager van Luke Littler heeft gereageerd op de commotie die er de laatste tijd was omtrent de persoonlijkheid van de jonge darter. De Engelsman kreeg kritiek over zijn houding op en naast het podium.

"Hij entertaint zichzelf gewoon', zo stelt Martin Foulds, de manager van Littler. "Het is de manier waarop hij dart. Hij houdt daarvan. Je hebt drie pijlen in je hand en je mag zelf kiezen wat je ermee doet. Er is geen goede of foute manier."

Hier lijkt Foulds voornamelijk te reageren op de kritiek die Ricardo Pietreczko had op het spel van Littler. Tijdens een Euro Tour was de WK-finalist te sterk de Duitser, die hem van repliek diende voordat hij het podium afstormde. Later plaatste hij nog wat over de 'arrogante' Littler op zijn sociale media.

Raymond van Barneveld

Ook Raymond van Barneveld liet zich kritisch uit over de tienersensatie in het darten. De vijfvoudig wereldkampioen hekelde Littler, omdat de Nederlander ondanks geregelde appjes maar geen reactie van hem kreeg. Ook als ze elkaar tegenkwamen tijdens toernooien sprak Littler amper met Van Barneveld, terwijl de Engelsman eerder had aangegeven in Barney zijn idool te zien.

Verlegen

Foulds stelt dat Littler maar 'een typsich verlegen tiener' is. Dat terwijl hij dat op het podium niet altijd lijkt. Foulds spreekt daarom ook van 'twee verschillende persoonlijkheden' bij Littler.