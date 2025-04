Markante voetbaltrainer lacht om Michael van Gerwen en darts na opvallend filmpje: 'Daar kan dat blijkbaar'

Michael van Gerwen is bezig aan een moeizame periode in zijn dartsloopbaan en daar kwam onlangs een opzienbarende blessure bovenop. De beste darter van dit land moest door een knullig moment wedstrijden afzeggen en dat is voor een groot criticaster van de dartssport aanleiding om zijn ongezouten mening over de sport te geven.

Mighty Mike moest vanwege sponsorverplichtingen wat shirtjes passen, maar dat ging niet bepaald goed. Plots kreeg hij veel last en kon hij zijn nek niet goed draaien. Daardoor miste hij de Premier League Darts en ging hij teleurgesteld en zonder te spelen naar huis. Als Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine wordt geconfronteerd met het verhaal, weet de Helmond Sport-trainer niet wat hij hoort.

Lachen om blessure Michael van Gerwen

Schaterlachend geeft hij te kennen dat hij zoiets nog nooit in de voetballerij heeft gehoord. "Ik moet daar wel een beetje om lachen." De voetbaltrainer is allerminst fan van de sport, maar begint vervolgens zijn relaas over darts nog positief. "Ik geloof best dat darts af en toe intensief kan zijn, als je lang op je benen moet staan en je moet veel dezelfde beweging maken. Dat doe je waarschijnlijk elke dag, maar dat je daardoor geblesseerd raakt is van de gekke natuurlijk."

Cameraman gooit 180

Maaskant maak van de gelegenheid vervolgens wel gebruik om zijn mening over de sport te ventileren. Want zo moeilijk als bijvoorbeeld voetbal is het volgens hem niet. Hij wordt gesterkt in zijn mening door beelden die onlangs de wereld over gingen. "Die cameraman die 180 gooit.. Dat je denkt ja jongens, serieus. Iedereen doet het heel moeilijk over, maar de gemiddelde cameraman gaat er staan en gooit even 180."

Vrije trap Declan Rice

Dat ziet hij in de voetbalwereld niet gebeuren. "Zo'n vrije trap als Declan Rice (tegen Real Madrid) binnenschiet... Ik denk niet dat de eerste de beste cameraman daar gaat staan en de bal met die snelheid in de kruising schiet. Bij darts kan dat blijkbaar wel", aldus Maaskant, die de berichten van boze dartsfans alweer aan ziet komen. "Brieven zijn welkom, graag naar de persafdeling."

In de twaalfde aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het grote aantal inactieve trainers in Nederland en de situatie bij Ajax. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld op het leven van de recent overleden Leo Beenhakker, de leegloop bij PSV en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.