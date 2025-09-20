Michael van Gerwen heeft zijn eerste partij bij de Hungarian Darts Trophy overleefd. Mighty Mike won van Matthew Dennant met 6-2. Groots was het niet wat hij liet zien. Vorig weekend was hij nog wel in topvorm en won hij in Amsterdam de World Series of Darts Finals.
Het gemiddelde van de Brabander was 85. Hij miste karrenvrachten aan legdarts: slechts 6 van de 26 troffen doel. Wel geeft dat aan, dat Van Gerwen aldoor kansen kreeg om legs naar zich toe te trekken.
Raymond van Barneveld
Raymond van Barneveld heeft als vanouds een zaal in vuur en vlam gezet met een schitterend optreden. De vijfvoudig wereldkampioen blies in Hnogarije zijn opponent Dave Chisnall weg: 6-1. Barneys gemiddelde was bijna 108.
Raymond van Barneveld won eerder op de dag ook. De 58-jarige dartspionier beleeft geen geweldig jaar. Hij won dit jaar tot nu toe 52 procent van zijn potjes. In zijn succesjaren, zoals 2007 toen hij de wereldtitel pakte bij de bond PDC, lag dat percentage op dik in de 80 procent. En qua jaargemiddelde is hij de nummer 48 van de wereld.
Maar zaterdagmiddag was alles anders in Hongarije. De Haagse speler won zijn zes legs in 14, 15, 13, 15, 13 en 15 darts. Hij benutte 6 van zijn 13 legdarts. Van Barneveld speelt zondag in de derde ronde tegen Gerwyn Price of Richard Veenstra. Chisnall won dit toernooi in 2023.
Uitslagen 2e ronde, zaterdag
Martin Schindler 6-2 Ryan Joyce
Cameron Menzies 6-4 Ross Smith
Danny Noppert 6-5 Rob Owen
Chris Dobey 6-3 Darren Beveridge
Rob Cross 6-3 Daryl Gurney
James Wade 6-3 Luke Woodhouse
Kim Huybrechts 6-5 Peter Wright
Raymond van Barneveld 6-1 Dave Chisnall
Damon Heta v Niko Springer 6-1
Gerwyn Price v Richard Veenstra 6-2
Michael van Gerwen v Matthew Dennant 6-2
Luke Littler v Joe Cullen
Luke Humphries v Nathan Aspinall
Stephen Bunting v Thibault Tricole
Josh Rock v Ricardo Pietreczko
Mike De Decker v Tom Bissell
Dag 1: drama voor Nederlanders
De Hungarian Darts Trophy is op de openingsdag op een fiasco uitgedraaid voor veel Nederlanders. Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Gian van Veen dropen af. Ze doen daarmee geen goede zaken met het oog op het EK darts. Na alle European Tour-evenementen wordt een ranglijst opgemaakt, de PDC European Tour Order of Merit. Die bepaalt wie mag deelnemen aan de major European Championship.