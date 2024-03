Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld weigeren Viaplay-interview na uitschakeling op UK Open

Het was een behoorlijk pijnlijke dag voor de Nederlanders op vrijdag bij de UK Open. Maar liefst dertig darters verschenen aan de oche en daarvan sneuvelden er al 26, onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Het duo wilde na de uitschakeling ook niet reageren bij Viaplay.

"Het was de avond waarop wij afscheid moesten nemen van Michael van Gerwen, die ook last leek te hebben van zijn schouder. Raymond van Barneveld eruit. Beide heren hadden niet de behoefte om aan Arjan (van der Giessen, red.) toe te lichten hoe het hen verging. Da's jammer", zei presentator Koert Westerman.

Van Gerwen verloor van Mensur Suljovic (7-10), terwijl Barney nipt kopje onder ging tegen Luke Woodhouse (9-10). Beide Nederlandse darters hielden tot nu toe een complete mediastilte; ook op sociale media reageerden beide heren nog niet op hun verliespartij op de UK Open in Minehead.

Overgebleven Nederlanders

Zaterdag is de vijfde ronde van de UK Open, die ook wel bekend staat als de FA Cup van het darten. Daarin doen nog vier Nederlanders mee: Danny Noppert, Gian van Veen, Vincent van der Voort en Kevin Doets. In de vijfde ronde gaat het om best of 19 legs.