Michael van Gerwen rekent af met Duitse thuisspeler en bereikt finale German Darts Grand Prix

Michael van Gerwen is de finalist van de German Darts Grand Prix in München. De Nederlander rekende in de halve finale af met thuisfavoriet Martin Schindler. Een tempoversnelling van Van Gerwen bleek de Duitser te machtig, het werd 7-2 voor de Nederlander.

Tot 3-2 ging het gelijk op, maar daarna versnelde Van Gerwen. Die versnelling begon met een lekkere 127-finish via bullseye. Daarna gunde hij Schindler geen enkele leg meer en kreeg hij de Kulturhalle Zenith aardig stil. Met een gemiddelde van 101 stootte MvG door naar de finale, waarin hij Humphries treft.

Michael van Gerwen houdt op verjaardag van zoontje huis in Duitsland

Dus houdt Van Gerwen zich vooralsnog nog aan zijn woord. Hij is in Duitsland terwijl zijn zoontje jarig is en wil alleen de prijs mee naar huis nemen. Dan moet hij wel eerst in de finale afrekenen met wereldkampioen Luke Humphries, die in de kwartfinales de Nederlander Danny Noppert versloeg. Cool Hand Luke won zijn halve finale met 7-3.

Humphries kleineert Noppert

Het zat Noppert niet mee met de loting. Hij werd gekoppeld aan Humphries en die gaf even flink gas in München. De Engelsman won met een gemiddelde van 106,94 met 6-2 van Noppert.

Cool Hand Luke rekende 's middags al met 111,63 af met Ryan Joyce en nam die vorm mee naar de avondsessie. Hij brak Noppert meteen. In de derde leg kwam de Nederlander ook op het scorebord. Even leek de arme Noppert geen legje meer te krijgen van Humphries, maar bij 1-5 kwam er nog eentje bij.

Humphries maakte het af met een heerlijke 121-finish. En Noppert keek van een afstandje toe. De Nederlander gooide zelf ook 106 gemiddeld, alleen waren dat bijna alleen maar scorende pijlen. Noppert kreeg maar vijf kansen op een dubbel, tegenover veertien van Humphries. De Engelsman gooide zijn veertiende wedstrijd op rij op de Euro Tour waarin hij een gemiddelde van 100 of hoger had.

