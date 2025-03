Michael van Gerwen richt zich na zege op Gian van Veen op volgende tegenstander: 'Dan hebben ze een probleem'

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de European Darts Trophy in Göttingen. In een Nederlands onderonsje versloeg hij Gian van Veen met 6-4 in de derde ronde. Na zijn zege richtte Van Gerwen zich al op de volgende tegenstander: de in topvorm verkerende Gerwyn Price.

De derde dag van de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen begon spectaculair met een bizarre wending in de eerste partij. Cameron Menzies plaatste zich op een onverwachte manier voor de volgende ronde door Mike De Decker te verslaan. In de beslissende leg maakte Menzies een rekenfout, maar nadat De Decker de dubbel miste, kreeg de Schot alsnog de kans om te winnen en greep die. Terwijl Menzies in tranen het publiek bedankte, liep De Decker teleurgesteld het podium af.

Nederlands onderonsje

Van Gerwen begon sterk tegen Van Veen, profiteerde van gemiste dubbels van zijn landgenoot en bouwde een voorsprong op. Na enkele mooie finishes van Van Veen, waaronder een 120-finish, kwam de jongste van het stel op gelijke hoogte (3-3).

Mighty Mike herstelde zich en kwam opnieuw op voorsprong, waarna hij in de negende leg de leiding verstevigde. Van Veen miste een kans op de bullseye en Van Gerwen sloot de wedstrijd af met een knappe 104-finish, waarmee hij met 6-4 de overwinning veiligstelde.

Kraker in de kwartfinale

"Als Michael van Gerwen komt opdagen, hebben ze een probleem”, sprak de 35-jarige darter uit Vlijmen na zijn overwinning op Van Veen, waarna hij vooruit keek op het affiche met Price. "Ik moet me goed concentreren op mezelf en niet met anderen bezig zijn", concludeerde MVG.

Price bereikte de kwartfinales met een overtuigende 6-3 overwinning op Wessel Nijman, waarbij hij een indrukwekkend gemiddelde van 110,83 noteerde. De eerste drie legs gingen met de darts mee, maar in de vierde leg miste Price twee kansen om Nijman te breken, waarna de Nederlander gelijkmaakte met een 68-finish. Price herstelde zich met een 60-checkout en breidde zijn voorsprong uit, waarbij hij uiteindelijk de wedstrijd afmaakte met een 13-darter, waardoor hij met 6-3 zegevierde.

Jermaine Wattimena verliest na zenuwslopende partij

Het is The Machine Gun niet gelukt om te winnen van Nathan Aspinall. Nadat beide mannen hun eerste eigen leg verloren, ging alle legs met de darts mee. Toch had Jermaine Wattimena tot twee keer toe kans om The Asp te breken. Bij een 5-5 stand betekende dat Aspinall de beslissende laatste leg mocht winnen. Wattimena kon zijn tegenstander wel onder druk zetten, het was de Engelsman die zijn tweede wedstrijdpijl verzilverde. Zodoende is Van Gerwen de enige Nederlander die de kwartfinales heeft gehaald.

Programma en uitslagen

Programma en uitslagen European Darts Trophy middagsessie:

Cameron Menzies - Mike de Decker 6-5

Rob Cross - Ryan Joyce 4-6

Gerwyn Price - Wessel Nijman 6-3

Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4

Dave Chisnall - Ross Smith 4-6

Martin Schindler - Gary Anderson 5-6

Nathan Aspinall - Jermaine Wattimena 6-5

Luke Humphries v Michael Smith 6-5



Programma European Darts Trophy avondsessie:

Cameron Menzies - Ryan Joyce

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Ross Smith - Gary Anderson

Michael van Gerwen bereikt Premier League-finale ondanks beroerde voorbereiding

Voor Michael van Gerwen verliep de voorbereiding allesbehalve vlekkeloos. De Nederlander worstelt de laatste weken met zijn vorm, al liet hij donderdag tijdens de Premier League Darts weer zijn oude klasse zien. Toch moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in een ontketende Littler. De dag daarna verliep de reis naar Duitsland ook al niet zonder problemen voor de drievoudig wereldkampioen, die flink in de file stond.