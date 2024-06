Michael van Gerwen speelt perfecte kwartfinale tegen Boris Krcmar bij Poland Darts Masters

Michael van Gerwen heeft bij de Poland Darts Masters in de kwartfinale geen spaan heel gelaten van Boris Krcmar: 6-0. De halve finale en eindstrijd zijn later op zaterdagavond.

Titelhouder Van Gerwen had een gemiddelde van 110 en benutte zes van de negen legdarts. Krcmar uit Kroatië had slechts één legdart en dat kansje benutte hij niet. Van Gerwen treft in de halve finale Rob Cross. Bekijk hieronder de uitslagen.

Poland Darts Masters

Het is de tweede editie van de Poland Darts Masters. Het evenement is het vijfde toernooi van 2024 in de reeks World Series van de dartsbond PDC. Mighty Mike is titelverdediger in Polen. Vorig jaar versloeg hij Dimitri van den Bergh in de finale. "Ik vond het leuk om vorig jaar in Polen te gooien en het leverde me een mooi resultaat op. Waarom zou ik dat dit jaar niet nog een keer kunnen doen?", vraagt hij zichzelf hardop af.

Vrijdag versloeg Van Gerwen in de openingsronde Karel Sedlacek met 6-1. De opzet van World Series-toernooien is dat acht regionale darters worden gekoppeld aan acht PDC-toppers. Van die grotere namen sneuvelde er in de eerte ronde eentje: Nathan Aspinall kon het niet bolwerken tegen Boris Krcmar.

Uitslagen zaterdag

Opvallend is dat Peter Wright in de kwartfinale van Luke Littler verloor, terwijl de oud-wereldkampioen een uitstekend gemiddelde had: 110. Hij benutte drie van de negen legdarts, dat had iets beter gemoeten.

Luke Littler 6-3 Peter Wright

Luke Humphries 5-6 Michael Smith

Rob Cross 6-4 Stephen Bunting

Michael van Gerwen 6-0 Boris Krcmar

Polen - Nederland

Wie weet blijft de Brabander na het toernooi nog even hangen in Polen, om ergens op een scherm de EK-wedstrijd tussen Oranje en Polen te bekijken.