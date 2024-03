Michael van Gerwen stelt opnieuw teleur: vierde nederlaag op rij in Premier League

Michael van Gerwen heeft opnieuw een teleurstellende avond beleefd in de Premier League Darts. In het Ierse Dublin was Gerwyn Price met 6-5 te sterk in de kwartfinales. Het is voor Van Gerwen de vierde speelronde op rij dat hij zijn eerste partij verliest.

Van Gerwen leek in Price een goede tegenstander te hebben donderdag, want de Welshman verloor zelfs de laatste vier rondes in zijn eerste wedstrijd. Op het podium was er echter niets te merken van die vormcrisis. Price vloog uit de startblokken en met sterke finishes van 74, 70 en 96 was het heel snel 3-0.

De Nederlander was niet uit het veld geslagen en vocht zich terug in de wedstrijd. Met onder meer een prachtige 132-finish knokte hij zich terug naar 4-4. Het momentum leek te liggen bij Van Gerwen, maar Price raakte niet van de wijs. Zelfs niet toen hij op 5-4 een matchdart liet liggen, want een leg later maakte hij het karwei alsnog af.

Halve finales

Price neemt het later op de avond in de halve finale op Michael Smith, die met 6-4 won van Luke Littler. Luke Humphries en Nathan Aspinall staan al in de halve finale. De wereldkampioen won met 6-1 van hekkensluiter Peter Wright en Aspinall was in een beslissende leg te sterk voor Rob Cross.

Strijd om play-offs

Van Gerwen is bezig aan bijzondere Premier League. Hij verloor op de eerste avond meteen in de kwartfinale, won daarna drie speelrondes op rij, maar met de nederlaag van donderdag heeft hij nu vier keer op rij in zijn eerste partij verloren. De afgelopen twee weken kreeg hij het ook nog aan de stok met Viaplay.

Na de achtste speelronde in Dublin is de Premier League halverwege. In totaal worden er zestien speelrondes gespeeld en daarna gaan de vier beste spelers naar de finaleronde. Van Gerwen leek daar na zijn drie avondzeges al bijna zeker van, maar is door de reeks nederlagen toch in een gevecht terechtgekomen.