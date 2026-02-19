Michael van Gerwen heeft de race tegen de klok verloren. De Nederlandse topdarter doet donderdagavond niet mee aan de Premier League in Glasgow. Dat laat de PDC weten. Van Gerwen is ziek en zit aan de antibiotica, vertelde vriend Vincent van der Voort eerder deze week in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

De afmelding is extra zuur voor Van Gerwen, die juist lekker op dreef was in de prestigieuze competitie. Hij won de openingsavond in Newcastle van landgenoot Gian van Veen en vorige week bereikte hij de finale in Antwerpen. Daarin verloor hij van Gerwyn Price.

Flinke gevolgen voor Van Gerwen

Donderdagavond zou Van Gerwen het in Schotland opnemen tegen Luke Littler. Die krijgt een gratis plekje in de halve finales en een legsaldo van +1. Voor Mighty Mike zijn de gevolgen een stuk grote. Hij ontvangt zoals verwacht 0 punten, maar daarnaast een legsaldo van -6. Daardoor gaat er een flinke hap uit wat hij al had opgebouwd. Van Gerwen gaat van +13 naar +7.

Dit bericht wordt aangevuld...