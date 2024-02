Michael van Gerwen was niet zichzelf op podium: 'Daar irriteerde ik mij de hele wedstrijd aan'

Michael van Gerwen verloor bij de vijfde speelavond van de Premier League Darts van Luke Humphries met 6-3. De 34-jarige Brabander kon geschiedenis schrijven in Exeter, maar dit lukte niet. "Ik kwam een beetje te koud het podium op."

Na lang balen kwam Van Gerwen eindelijk voor de camera van Viaplay. Met een dikke jas aan. Nodig, want ook op het podium kwam de Nederlander maar langzaam op gang. "Daar irriteerde ik mij al de hele wedstrijd aan. Het achtervolgde mij", vertelt de nummer twee van de wereld. "De triple 20 liep voor geen ene meter. En hij speelde helemaal niet groots natuurlijk hè, eerlijk is eerlijk."

Van Gerwen jinxt zichzelf

Eén voordeel voor Van Gerwen: hij kan rustig naar Minehead rijden, waar vrijdag de UK Open begint. "Je weet ook dat er dit weekend een belangrijker toernooi op het spel staat. Dus ik moet scherper zijn. Uiteindelijk is dat het hoofddoel deze week", vertelt hij tegen Arjan van der Giessen.

De verslaggever van Viaplay was de afgelopen drie speelavonden niet aanwezig in de persruimte, net de avonden die Van Gerwen won. "Je had jezelf al wel een beetje gejinxt?", vroeg Van der Giessen. "Daarom moeten jullie ook gewoon lekker wegblijven", lachte Van Gerwen. "Nee, het was het vanavond gewoon net niet. En dat mag je alleen jezelf kwalijk nemen."