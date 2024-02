Michael van Gerwen zet met heerlijke slotleg Michael Smith opzij en bereikt finale Premier League Darts

Michael van Gerwen is op de tweede speelavond van de Premier League Darts doorgedrongen tot de finale. De titelhouder won van Michael Smith met 6-5. In de eindstrijd speelt hij tegen de winnaar van Luke Littler tegen Luke Humphries.

Mighty Mike profiteerde in zijn openingspartij van de avond van een ineenstorting bij Nathan Aspinall. Ditmaal, in de tweede pot, liet de drievoudig wereldkampioen juist zelf een voorsprong door zijn handen glippen: van 4-1 werd het 4-4 en daarna 5-5. En Bully Boy mocht de elfde en beslissende leg beginnen. Maar geen nood: Van Gerwen stond na zes pijlen al op 141 en zette de boel weg op 48. Via 16 en dubbel 16 schakelde hij de wereldkampioen van 2023 uit.

Michael van Gerwen tegen Nathan Aspinall

De eerste wedstijd van de avond was Van Gerwen tegen Nathan Aspinall. Van Gerwen zwaaide na afloop blij naar het publiek in de Mercedes-Benz Arena te Berlijn. Mighty Mike won met 6-4.

Titelhouder Van Gerwen verloor op 1 februari, op de eerste speelavond, zijn eerste partij. Naar aanleiding van dat duel tegen Michael Smith beloofde Mighty Mike beterschap. "Ik ben nog niet in vorm", zei de Brabander. Ging het een week later de goede kant op? Op zich wel, maar The Asp was in het begin simpelweg onhoudbaar. De Engelsman won vier van de eerste vijf legs en stond toen op een gemiddelde van rond de 106 per beurt.

Aspinall zakt weg

Maar zo onverwacht als de magie verscheen bij Aspinall, die eerlijk gezegd al maanden hopeloos uit vorm is, zo plots verdween die ook weer. De boel zakte als een ijsje in de magnetron in elkaar. Van Gerwen kwam op 4-4, terwijl het gemiddelde van Aspinall alweer dik onder de honderd was gedoken.

Comeback Van Gerwen

Bij 5-5 in legs kreeg The Asp het voor elkaar om 56, 56 en 48 achter elkaar te gooien. Normaal kan een topper als hij dat nog met een blinddoek op. De nummer vier van de wereld kreeg een break om de oren en in de slotleg nam Van Gerwen al rap een voorsprong. Zijn eerste matchdart ging in het juiste vakje: dubbel twaalf. We zien Van Gerwen terug in de halve finale.

Uitslagen tweede speelavond

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6-4

Michael Smith - Gerwyn Price 6-5

Luke Littler - Rob Cross 6-5

Luke Humphries - Peter Wright 6-4

Halve finales

Michael van Gerwen - Michael Smith 6-5

Luke Littler - Luke Humphries

