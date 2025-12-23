'Rapid' Ricky Evans zien we na de kerstdagen terug in het Alexandra Palace met een ander opkomstliedje. De excentrieke darter kwam tijdens zijn eerste twee rondes op het WK op met een kerstnummer. Dat is overbodig en dus gaat Evans wisselen.

De opkomsten van Evans stellen nooit teleur, zeker niet vóór Kerstmis. Rapid Ricky komt dan op onder de klanken van Merry Christmas Everyone van Shakin' Stevens. De Engelsman is dan gehuld in een bijzondere kerstoutfit, inclusief muts. Dat was voor de spectaculaire partij tegen James Wade, die hij na verlenging won, niet anders. Toch zal de Nederlandse darter iets anders moeten verzinnen.

'Nederlander' Ricky Evans

Dat behoeft wat uitleg. Sky Sports maakte een foutje bij de aankondigingen van de wedstrijden van maandag. Daar prijkte achter de naam van Evans een Nederlandse vlag. Razendsnel toog hij naar sociale media om de lolbroek uit te hangen. "Blijkbaar ben ik nu Nederlands, dus trek je klompen aan en laten we wat plezier van windmolens beleven!", schreef de Engelsman, die zich Ricky van Evans noemde.

Nieuw opkomstnummer Ricky Evans

Wie weet tovert Evans voor zijn partij in de derde ronde tegen Charlie Manby wel een Nederlands opkomstnummer uit de hoge hoed. Bij hem is immers niks te gek. Toch neigt hij naar een lied dat het al eerder goed deed bij fans op het WK. "Het wordt waarschijnlijk Madonna. Dat was vorig jaar een groot succes. Zelfs voor iemand die normaal gesproken niet zo'n fan van het nummer is, leek het publiek het geweldig te vinden", zei hij daags na zijn spectaculaire zege op Wade bij talkSPORT.

Ricky Evans, never change 🤣



Quite the festive walk-on once again from Evans! 🎄



A very Christmas-heavy walk-on for a man who claims he doesn't like Christmas 🎅



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/7So8ljQYZl — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

Vorig jaar betrad Rapid Ricky het podium met het nummer Like a Prayer. "Ik kan denk ik alles maken en dan zingen ze (de fans, red.) nog mee. Dus het wordt waarschijnlijk Madonna, maar met een ander shirt. Het kerstshirt is weg. De kerstbroek is weg. Maar ik blijf dezelfde grappige ik. Ik blijf even leuk, ik blijf hetzelfde personage", verzekerde Evans.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.