Dirk van Duijvenbode moest op de Euro Tour in Boedapest al in de eerste ronde zijn hoofd buigen voor Tom Bissell. De Nederlandse topdarter mist nog een stukje dat hem bij de 'echte top' zou doen scharen en dat werd in Hongarije pijnlijk duidelijk, vindt ex-prof Vincent van der Voort. "Dat is toch zorgwekkend."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door komt de 6-5 nederlaag tegen de relatief onbekende Bissell voorbij. Van der Voort en presentator Damian Vlottes zijn geschrokken van wat Van Duijvenbode liet zien. "Ik had een zege eigenlijk al wel genoteerd, dat komt wel goed met Dirk", is Van der Voort eerlijk. "Hij speelt de laatste tijd erg goed. Maar er gebeurt wat in het publiek, hij moet oordopjes indoen en hij is het helemaal kwijt. Dat is toch zorgwekkend voor een speler als hij, die zo goed is. Hij is zó snel afgeleid, dat mag hem eigenlijk niet gebeuren."

'Daarin zie je het'

Toch gebeurde het wel en moest Van Duijvenbode in Bissell zijn meerdere erkennen. In de beslissende laatste leg mocht hij vanaf zestig aanleggen, maar miste hij de single-20, vervolgens ook nog de single-19 en wierp hij zijn laatste pijl uit frustratie onderhands richting het bord. "Die laatste pijl snapte ik wel, daar zat frustratie in en heb ik ook regelmatig gedaan", zegt Van der Voort. "Dan is het al zó ver gekomen, met zó veel spanning erop, dat hij eigenlijk gewoon hoopt dat-ie erin gaat. Dan was het een onwijse opluchting geweest. Daarin zie je dat hij nog niet bij de echte top hoort."

'Dat is het stukje wat hij mist'

Van der Voort vindt dat Van Duijvenbode qua niveau absoluut heeft laten zien wél bij de topdarters te horen. "Hoe vaak hij hoge gemiddeldes gooit en hoe ogenschijnlijk makkelijk hij dat volhoudt. Maar dit soort wedstrijden - waarin je niet goed speelt en je je niet lekker voelt - moet je winnen. Lelijk winnen. Echte toppers doen dat en dat is het kleine stukje wat hij mist. Daar moet hij mee aan de slag. En het is allemaal makkelijk gezegd vanaf deze stoel, maar hij moet leren lelijk te winnen. Dat is het verschil tussen de echte top en de subtop."

Beluister de podcast

