Het is Gian van Veen en Danny Noppert als eerste twee Nederlanders gelukt om de kwartfinale van de German Darts Championship te halen. De twee treffen echter elkaar in die fase van het toernooi in Hildesheim.

Noppert was de eerste Nederlander die aan de slag mocht tijdens het Duitse toernooi. Gerwyn Price was de tegenstander van de Fries en de partij zou een absolute thriller worden. De darter uit Wales begon uitstekend en kwam op een 4-0 voorsprong, maar daarna begon de motor wat te haperen bij The Iceman. Noppert kwam terug en maakte uiteindelijk de 4-4, waardoor hij het initatief weer kreeg in de wedstrijd.

Nadat beide darters hun eigen leg wisten te houden, kwam het aan op een beslissende leg. Die speelde Noppert het best uit en dus mag de Nederlander zich melden in de kwartfinale van het Duitse toernooi. De tegenstander werd dus de winnaar van de partij tussen Van Veen en Pryce zijn landgenoot Jonny Clayton.

Gian van Veen

Van Veen had een stuk minder moeite om langs zijn opponent te komen. De Nederlander schoot als een raket uit de startblokken en stond in een mum van tijd met 5-0 voor tegen een vleugellamme Clayton. Met een prachtige 108-finish wist de darter uit Wales een echte oorwassing nog te voorkomen, maar toen Van Veen zijn eigen leg hield, was het toch echt klaar voor Clayton. Een 6-1 zege voor de Nederlander, waardoor hij dus zijn landgenoot treft in de kwartfinale van het toernooi. Met een gemiddelde van 97.6 een uitstekende prestatie van Van Veen.

Andere Nederlanders

In de partij van 14:35 uur nemen ook twee Nederlanders het tegen elkaar op. Jermaine Wattimena en Wessel Nijman kruisen dan de degens voor een plaatsje in de kwartfinale. Later op de dag gooit ook Dirk van Duijvenbode voor een plekje bij de laatste acht. Hij is in een uitstekende vorm, gooide al een negendarter in Duitsland, maar treft wel thuisspeler Martin Schindler in zijn weg richting de kwartfinale.