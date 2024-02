Nieuw hoofdstuk Belgische dartsrel: 'Kim Huybrechts krijgt dikke boete voor woedeuitbarsting tegen Mike De Decker'

Dat de onderlinge verhoudingen tussen de Belgische darters niet al te best zijn, weet iedereen na de World Cup of Darts van vorig jaar. Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh lieten daar zien het met elkaar aan de stok te hebben, maar ook Mike de Decker heeft geen goede relatie met Huybrechts. De twee hebben in november heftige ruzie gehad een daar heeft 'The Hurricane' nu een dikke boete voor gehad.

De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt Huybrechts een boete van 1500 pond (omgerekend ongeveer 1750 euro) heeft gekregen van de DRA, de tuchtcommissie in het darts, voor 'agressief en ongepast' gedrag. Ook heeft hij een waarschuwing gekregen, wat inhoudt dat hij bij een volgende overtreding een schorsing kan krijgen.

De straf zou gebaseerd zijn op klachten van zijn landgenoten Van den Bergh en De Decker. Dat Huybrechts met die eerste niet zo goed overweg kan, was wel duidelijk, maar ook met De Decker heeft er een incident plaatsgevonden.

Schokkende video

De krant heeft een video in handen van een keiharde ruzie tussen de twee Belgen. Ze deden allebei mee aan een Players Championship-toernooi, maar toen ze buiten op de taxi stonden te wachten ging het helemaal mis tussen de twee. Huybrechts kreeg een uitbarsting van woede.

Op de beelden is te zien dat een Huybrechts moet worden tegengehouden. "Ik maak je kapot", roept hij richting De Decker. Huybrechts beweert dat de moeder van De Decker zijn gezin zou hebben bedreigd: "Ik zweer het: dit ligt al lang op mijn lever. Jij bent de eerste op mijn lijst en je moeder ook. Een keer op zijn gezicht en hij doet niets meer. Pussy!" Hij zou volgens Het Nieuwsblad daarvoor al een klap hebben uitgedeeld.

Het kamp van De Decker zou tegen de krant hebben gemeld dat die 'bedreiging' draait om een Facebook-post van de vrouw van Huybrechts. Zij had een kritisch bericht geplaatst over De Decker en zijn moeder schijnt daarna te hebben gebeld om te melden dat ze het niet vond kunnen dat haar zoon publiekelijk werd aangevallen. Dat zou door het kamp Huybrechts opgevat zijn als een dreigement.

World Cup of Darts

De video is de belangrijkste reden voor de boete voor Huybrechts, maar ook de klacht van Van den Bergh speelt een rol. Ook die heeft betrekking op een incident tussen de andere twee Belgen. De Decker was als reserve aanwezig bij de World Cup of Darts en daar zou Huybrechts volgens Van den Bergh een 'bedreigende opmerking' hebben gemaakt richting de nummer drie van België.

Voor de buitenwereld was snel duidelijk dat er iets aan de hand was tussen de Belgen toen Van den Bergh en Huybrechts elkaar niet eens aankeken tijdens het toernooi waar ze als koppel aan meededen. Uiteindelijk haalden ze samen wel de halve finales.

Inmiddels zijn ze weer on speaking terms, maar daar is alles mee gezegd. Van den Bergh liet bijvoorbeeld een aantal weken geleden nog weten dat hij graag met De Decker zou spelen op de World Cup en niet met Huybrechts.