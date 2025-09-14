Michael van Gerwen heeft een topdag beleefd. Waar hij eerder Luke Humphries uitschakelde, was hij in de halve finale ook te sterk voor Josh Rock

Onder luid gejuich maakte de Nederlandse topdarter zijn entree in Afas Live. Het publiek scandeerde zijn naam op de melodie van het nummer Seven Nation Army.

Achterstand voor Van Gerwen

De support had aan het begin nog geen invloed op Van Gerwen. Rock kwam namelijk op een 2-0 voorsprong.

Maar de Nederlander wist zich snel terug te knokken. Met een 64 check-out kwam Van Gerwen terug. Rock miste daarna vier flinke kansen om de voorsprong met 3-1 uit te breiden, waarna Van Gerwen via een dubbel 8 de rebreak op zijn naam zette.

Ondanks de comeback ging Van Gerwen toch met een 3-2 achterstand de eerste pauze in.

Na de pauze liet de Nederlander weer zien wat hij waard was. Via dubbel zeven bracht hij de stand weer in evenwicht.

De heren gingen met een 5-5 stand de tweede rust in. Van Gerwen had de kans om op een voorsprong te komen. Hij miste echter drie dubbels, waarna Rock via dubbel 10 de stand gelijk trok.

Voorsprong

Na de tweede pauze wist Van Gerwen eindelijk een voorsprong uit te breiden. Hij kwam op een 9-5 voorsprong.

Langzamerhand kwam de Nederlandse topdarter steeds dichterbij een finaleplaats.