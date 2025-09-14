Michael van Gerwen is bezig aan een topdag. Hij schakelde zondagmiddag al nummer 1 van de wereld Luke Humphries uit en was later in de halve finale van de World Series of Darts Finals ook te sterk voor Josh Rock. Van Gerwen staat daardoor voor het eerst sinds januari in de finale van een groot tv-toernooi.

Onder luid gejuich maakte de Nederlandse topdarter zijn entree in de AFAS Live. Het publiek scandeerde zijn naam op de melodie van het nummer Seven Nation Army. De support had aan het begin nog geen invloed op Van Gerwen. Rock kwam namelijk op een 2-0 voorsprong. De Noord-Ier is de laatste tijd in topvorm en toonde dat ook weer in Amsterdam.

Maar de Nederlander wist zich snel terug te knokken. Met een 64 check-out kwam Van Gerwen terug. Rock miste daarna vier flinke kansen om de voorsprong naar 3-1 uit te breiden, waarna Van Gerwen via een dubbel 8 de rebreak op zijn naam zette. Ondanks de comeback ging Van Gerwen toch met een 3-2 achterstand de eerste pauze in.

Ontketende Van Gerwen naar de finale

Na de pauze liet de Nederlander weer zien wat hij waard was. Via dubbel zeven bracht hij de stand weer in evenwicht. De heren gingen met een 5-5 stand de tweede rust in. Van Gerwen had de kans om op een voorsprong te komen. Hij miste echter drie dubbels, waarna Rock via dubbel 10 de stand gelijk trok.

Na de tweede pauze wist Van Gerwen eindelijk een voorsprong uit te breiden. Hij was ontketend en kwam op een 9-5 voorsprong. Langzamerhand kwam de Nederlandse topdarter steeds dichterbij een finaleplaats. Rock leek mentaal geknakt. De Noord-Ierse darter wist nog maar één leg te pakken. Terwijl Van Gerwen uiteindelijk met 11-6 zijn plek in de finale bemachtigde. Het is sinds het afgelopen WK de eerste keer dat hij in de eindstrijd van een groot tv-toernooi staat.

Einde aan lange droogte?

Van Gerwen komt ook steeds dichter in de buurt van zijn zesde titel op de World Series of Darts Finals. Hij won de prijs eerder in 2015, 2016, 2017, 2019 en 2023. De Nederlander zal het later op de zondagavond in de finale opnemen tegen Luke Littler of Gerwyn Price. Van Gerwen hoopt dan zijn eerste grote tv-titel te winnen sinds hij dit toernooi in 2023 op zijn naam schreef. Sindsdien staat hij dus al twee jaar droog.