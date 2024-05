Ook geen Luke Humphries in Rosmalen, matig bezet toernooi na veel afmeldingen

De Euro Tour doet eind mei Nederland aan, maar veel grote dartnamen zullen Rosmalen niet eens bezoeken. Woensdag werden de afmeldingen bekend. Wat blijkt: het toernooi is matig bezet.

Twee van de grootste namen ter wereld laten de Dutch Darts Championship, zoals het toernooi heet, schieten. Zo komen wereldkampioen Luke Humphries en tienersensatie Luke Littler niet naar de Autotron in Rosmalen, vlakbij Den Bosch. Ook Premier League Darts-deelnemer Rob Cross heeft er geen behoefte aan om in Nederland te gooien.

Luke Littler

Dat Luke Littler niet zou komen, was al bekend. Hij had een afspraak met zijn manager dat hij naar de FA Cup-finale mocht van zijn favoriete voetbalclub Manchester United als hij het goed zou doen op de Euro Tours. Afgelopen weekend won hij nog in Oostenrijk een toernooi, dus is hij op 25 mei bij Manchester United - Manchester City.

Wel veel Nederlanders

Er blijven, gelukkig voor de fans die al kaartjes gekocht hadden, genoeg darters van naam over die het bekijken waard zijn. Michael van Gerwen is er zo dichtbij zijn huis, natuurlijk gewoon bij. Net als de andere Nederlanders Danny Noppert, Gian van Veen, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld. Ook Kevin Doets heeft geluk: door de vele afmeldingen kwalificeerde hij zich automatisch.

Buitenlandse darters en Belgen

Daarnaast zijn ook grote buitenlandse namen als Gerwyn Price, Peter Wright, Nathan Aspinall en Michael Smith wel van de partij. Voor de Belgen is er ook genoeg te genieten, want in ieder geval Dimitri van den Bergh en Mike De Decker hebben zich al gekwalificeerd. In de kwalificatietoernooien proberen op 8 mei ook mannen als Kim en Ronny Huybrechts zich te kwalificeren.

Kwalificatie

Bij die afmeldingen zat ook de naam van Gary Anderson. De mateloos populaire Schot, ook tweevoudig wereldkampioen, laat de Euro Tour in Nederland ook schieten. Op 8 mei is er nog een kwalificatietoernooi in Duitsland, waarin alle nog niet geplaatste darters een ticket voor Rosmalen kunnen bemachtigen. Onder de namen die daaraan meedoen, zitten natuurlijk veel Nederlanders. De onderstaande landgenoten gaan nog proberen 1 van de 10 beschikbare plaatsen te claimen in Rosmalen.

Jeffrey de Zwaan

Martijn Dragt

Patrick Geeraets

Jelle Klaasen

Maik Kuivenhoven

Chris Landman

Geert Nentjes

Wessel Nijman

Owen Roelofs

Jeffrey Sparidaans

Jurjen van der Velde

Vincent van der Voort

Jitse van der Wal

Berry van Peer

Danny van Trijp

Richard Veenstra

Jermaine Wattimena

Niels Zonneveld