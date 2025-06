Ex-profdarter Vincent van der Voort is een goede vriend van Michael van Gerwen en maakte de afgelopen weken dus van dichtbij mee hoe de topdarter een moeilijke periode doormaakte. "Hoe hij ervoor staat, zie je meteen aan hem. Hij is geen goede toneelspeler", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Presentator Damian Vlottes sprak voorafgaand aan de opname met Van Gerwen zelf. In het interview vertelde de 36-jarige Vlijmenaar voor het eerst openhartig over de moeilijke periode die hij meemaakt, met de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne. Wat opviel tijdens het gesprek, was dat Van Gerwen er volgens Vlottes 'vrij positief en ontspannen' uitzag. "Je verwacht een man in de kreukels, maar die heb ik niet gezien. Het was ook geen houding die hij aannam."

'Hij was echt heel down'

Van der Voort was ook blij om te zien dat Van Gerwen zijn honger weer heeft teruggevonden. "De eerste anderhalve à twee weken was hij er echt helemaal vanaf. Hij was echt heel down. Vanaf het moment dat de gesprekken over de scheiding goed gingen, merkte je een omslagpunt. Hij zag wat lichtpuntjes en het ging steeds iets beter. Nu is hij ook druk met afvallen, trainen en naar de sportschool gaan. Hij is ook al flink wat kilo's kwijt."

'Hij wordt weer gretiger'

Inmiddels is Van Gerwen op de goede weg terug. "Hij staat er wat positiever in. Je merkt dat hij weer gretiger wordt om toernooien te gaan spelen. Hij kijkt er weer naar uit en dat vind ik belangrijk", analyseert Van der Voort zijn goede vriend. "Hij kan ook denken: 'Dit bevalt me eigenlijk wel, niet spelen en een beetje met de kinderen aan de haal en doen waar ik zin in heb'. Maar dat is duidelijk niet het geval."

'We kunnen eigenlijk niet zonder Van Gerwen'

Het werd volgens Van der Voort tijdens Van Gerwens afwezigheid wel pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de nummer drie van de wereld nog altijd is. "We kunnen eigenlijk niet zonder hem, dat zie je wel. Je merkt hoe belangrijk hij is. We hebben drie dagen ProTour gehad vorige week. Als Van Gerwen verliest in de tweede ronde, staat het meteen in de krant. Nu staat er helemaal niks. Dan merk je gewoon: het darten in Nederland draait om Van Gerwen. Ook de spelers hebben hem nodig dat hij niet stopt. Of ze moeten het zelf zo goed gaan doen, maar zover zijn ze niet."

