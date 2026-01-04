De PDC heeft de definitieve Order of Merit van het WK darts naar buiten gebracht. Daar hebben een aantal darters een mooie sprong gemaakt, maar voor één darter betekent het bijzonder slecht nieuws: voor Dom Taylor.

Tijdens het toernooi in het Alexandra Palace werd duidelijk dat Taylor gepakt was op doping. Hij won in de eerste ronde nog van Oskar Lukasiak, maar de tweede ronde tegen Jonny Clayton zou de Brit nooit spelen. Voor die wedstrijd werd duidelijk dat Taylor niet door een dopingtest was gekomen en dus werd hij uit het toernooi gehaald. Er werd nog niet bekendgemaakt wat er werd gedaan met zijn prijzengeld van de eerste ronde, maar de nieuwe Order of Merit schept een duidelijke conclusie.

Het prijzengeld dat Taylor na de zege in de eerste ronde verdiende, is niet meegenomen in de nieuwe Order of Merit. Daardoor is de darter officieel buiten de top 64 gevallen. Met de 28.000 euro die hij in eerste instantie verdiende, had hij nog wel in de top 64 gekomen. Nu dus niet en daarom is hij zijn tourkaart voorlopig kwijt. Taylor zal via bijvoorbeeld Q School zijn tourkaart terug moeten krijgen. Voor Mario Vandenbogaerde is het wel goed nieuws. Doordat Taylor buiten de top 64 valt, blijft hij op plek 64 staan en behoudt de Belg dus wel zijn tourkaart. Stephen Burton valt net buiten de top 64.

Grote klimmers

Door het WK duiken er ook een aantal nieuwe namen de top 10 van de wereld in. Gary Anderson stijgt door zijn plek in de halve finale van plek 14 naar plek 6. Datzelfde geldt voor Ryan Searle die van plek 20 naar plek 8 schiet. Gian van Veen komt door zijn finaleplaats naar 10 naar 3. Andere grote stijgers zijn Krzysztof Ratajski (van 37 naar 28), James Hurrell (van 63 naar 48) en Justin Hood (van 86 naar 50).

In de top 10 zijn er ook spelers die fors gedaald zijn. Stephen Bunting gaat door zijn vroege uitschakeling van 4 naar 7, Danny Noppert van 6 naar 10, James Wade van 7 naar 11 en Chris Dobey van 8 naar 13. Richard Veenstra is de grootste Nederlandse daler. Door zijn nederlaag tegen Nitin Kumar in de eerste ronde daalt hij negen plekken van 48 naar 57.