Peter Wright over 'irritante' Luke Littler: 'Hij zit op zijn telefoon, gaat klaarstaan en sloopt je'

Hij is een van de weinige darters in de top die nog niet met Luke Littler te maken heeft gehad. Peter Wright ziet het allemaal van dichtbij gebeuren met de jonge Engelsman, maar heeft nog niet zelf ondervonden wat de WK-finalist van 2024 kan.

In gesprek met Oche vertelt Wright, in aanloop naar de derde avond van de Premier League, over Littler: "Luke is goed voor de sport. We hebben die 'spark' nodig. Het is fantastisch wat hij laat zien als jongeling tegen de grote mannen."

Wat andere darters opvalt tijdens het ingooien, is dat Littler zich veelal terugtrekt en meer tijd op zijn telefoon besteed dan aan het dartbord. Wright kan er wel om lachen. "Het is best irritant dat hij op zijn telefoon zit en dan bedenkt: oh, ik moet gaan darten nu."

Dit zijn de cijfers van de schrikbarende vormdip van tweevoudig wereldkampioen Peter Wright op tv-toernooien Peter Wright is al ruim tien jaar een vaste naam in de top van de dartswereld, maar de laatste maanden zit hij in een diepe vormcrisis. De Schot is na het winnen van het EK in oktober bezig aan een schrikbarende reeks bij tv-toernooien. De resultaten en de gemiddelden van de tweevoudig wereldkampioen zijn niet om over naar huis te schrijven. Donderdag treft hij bij de Premier League Michael van Gerwen.

Vergelijking met Priestley

Wright ziet een oud-wereldkampioen terug in Littler: "Het doet me denken aan Dennis Priestley. Die zat kruiswoordpuzzels te maken en vroeg dan wanneer hij moest spelen. Dan stond hij op en sloopte hij je."

De derde avond van de Premier League wordt gespeeld in het Schotse Glasgow. Wright, die niet in de beste vorm verkeert, treft in de eerste ronde Michael van Gerwen. Littler neemt het op tegen Gerwyn Price.