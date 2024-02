Players Championship 1: Luke Littler wint bij zijn debuut, Gian van Veen strandt in halve finale

De Players Championships bij het darts gaan deze week weer van start. De eerste twee vloertoernooien worden op maandag en dinsdag afgewerkt in het Robin Park Tennis Centre in Wigan. Michael van Gerwen geniet met zijn gezin van enkele vrije dagen in Parijs en is er dus niet bij. Maandag won Luke Littler Players Championship 1.

Gian van Veen kwam tot de halve finale van Players Championship 1. Daarin verloor hij van Ryan Searle. In de finale moest Searle het hoofd weer buigen voor Littler: 8-7. Littler gooide eerder in het toernooi nog een 9-darter.

Voor Littler, die debuteerde bij de Players Championship, is het alweer zijn tweede prijs bij de PDC. Eerder in 2024 ging hij er met de Bahrain Darts Masters vandoor.

Eerste ronde

Voor de Nederlandse darters was het een wisselende ronde. Van de 23 gingen er namelijk twaalf door naar ronde twee. Daartoe behoorden de grote namen zoals Danny Noppert en Raymond van Barneveld. Ook Gian van Veen en publiekslieveling Vincent van de Voort wonnen hun eerste partij. Maik Kuivenhoven deed dat ook. Hij versloeg Peter Wright.

Wie wel snel klaar was, was Dirk van Duijvenbode. De 'Aubergenius' ging met 6-4 onderuit tegen Welshman Nick Kenny. Van Duijvenbode gooide een hoger gemiddelde dan zijn tegenstander, maar trok de partij niet over de streep.

Michael van Gerwen is niet aanwezig is in Wigan. Hij is met zijn gezin nog op een welverdiende vakantie. Naast Van Gerwen zijn ook Tim Wolters, Adrian Lewis en Ronnie Huybrechts er niet bij. Laatstgenoemde sprak zich al uit tegen het idee dat de vloertoernooien doordeweeks worden gehouden. Eerder werden deze toernooien uitsluitend in het weekend gespeeld.