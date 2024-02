Players Championship 2 | Boze Gerwyn Price zegt af, Danny Noppert loot Luke Littler

Nadat de Pro Tour maandag weer begon bij het darten, is het dinsdag alweer tijd voor dag twee. Het eerste vloertoernooi van het jaar zorgde voor de nodige sensatie en dat zal deze dinsdag niet anders zijn. Wie daar in ieder geval niet voor gaat zorgen is Gerwyn Price.

In Wigan, en daarbuiten, ging het vooral over Gerwyn Price. De Welshman, die in 2021 wereldkampioen werd, gooide in de eerste paar rondes erg sterk en leek een van de kanshebbers voor de dagzege. Niks bleek minder waar. Price stond in zijn derde ronde partij met 4-2 achter tegen Brendan Dolan en gaf wegens de volgens hem erbarmelijke omstandigheden op. Op dag twee zien we hem niet meer terug. Oud-wereldkampioen en landgenoot Richie Burnett vervangt hem.

Gerwyn Price stapt tijdens Players Championship van podium af: 'De omstandigheden hier zijn triest' Darter Gerwyn Price staat, naast goed kunnen darten, bekend om zijn opmerkelijke acties. Na vandaag (maandag) mogen we weer een opmerkelijke actie toevoegen aan het rijtje: de Welshman stapte tijdens zijn wedstrijd tegen Brendan Dolan van het podium en sneerde vervolgens naar de PDC.

Loting dag twee

Dinsdag strijden er weer 128 spelers om de dagzege op de Pro Tour. Bij de loting voor de eerste ronde kwamen daar gelijk een aantal mooie partijen uit rollen. Zo krijgt Danny Noppert het waarschijnlijk erg zwaar. De Fries mag het gelijk opnemen tegen Luke Littler.

Ook Jurjen van de Velde had het beter kunnen treffen. Gisteren verloor hij van Vincent van de Voort in de eerste ronde. Nu mag hij het opnemen tegen wereldkampioen Luke Humphries. Raymond van Barneveld gaat een heuse 'classic' spelen. Zijn tegenstander is 'good old' Simon Whitlock.

Dag één

Een korte samenvatting van de eerste dag op de Pro Tour. Luke Littler was daar de grote man. De pas 17-jarige Engelsman gooide een 9-darter, pakte daarmee een record en ging er later ook met de titel vandoor. Het was pas de eerste keer dat Littler meedeed aan een vloertoernooi van de PDC, maar niemand wist hem te stoppen.