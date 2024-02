Players Championship 3 | Michael van Gerwen voor het eerst op de vloer in 2024

Peter Wright is al ruim tien jaar een vaste naam in de top van de dartswereld, maar de laatste maanden zit hij in een diepe vormcrisis. De Schot is na het winnen van het EK in oktober bezig aan een schrikbarende reeks bij tv-toernooien. De resultaten en de gemiddelden van de tweevoudig wereldkampioen zijn niet om over naar huis te schrijven. Donderdag treft hij bij de Premier League Michael van Gerwen.