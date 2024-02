Players Championship 4 | Michael van Gerwen tegen Taylor, veel Nederlandse onderonsjes in eerste ronde

Deze dinsdag staat het vierde toernooi op de Pro Tour bij het darten op het programma. Maandag maakte Michael van Gerwen voor het eerst dit jaar zijn opwachting op de vloer en haalde hij de halve finale. Daarin verloor hij van latere winaar Ryan Searle. Daar zal 'Might Mike' ongetwijfeld niet blij mee zijn geweest en bij Players Championship 4 gaat hij opnieuw zijn geluk beproeven.

Van Gerwen neemt het in de eerste ronde van het toernooi op tegen Dom Taylor. Verder zien we veel wedstrijden tussen twee Nederlanders. Zo speelt Vincent van der Voort tegen Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode tegen Jeffrey Sparidaans en Danny Noppert tegen Niels Zonneveld. Raymond van Barneveld moet in zijn eerste partij zien af te rekenen met Oostenrijker Mensur Suljovic.

De meest in het oogspringende partij van de eerste ronde is die tussen James Wade en Luke Littler. Verder zitten zij in hetzelfde deel van het schema als oud-wereldkampioen en verliezend finalist van maandag Gary Anderson. Ryan Searle, de winnaar van PC3, neemt het in ronde 1 op tegen Wessel Nijman.

Waar is de wereldkampioen?

Een opvallende afwezige tijdens PC3 en 4 is wereldkampioen Luke Humphries. Vorige week werd al duidelijk dat hij zich had afgemeld voor de dinsdag, maar ook maandag kwam hij uiteindelijk niet in actie. Waarom de Engelsman zich heeft afgemeld is onbekend, al lijkt het logisch voor spelers die ook in de Premier League actief zijn elke donderdag dat zij tussendoor wat meer rust inplannen.